Lidio Lopes participa de inauguração de arena esportiva no Paulo Coelho

Deputado elogiou gestão municipal e destacou parceria entre prefeitura e governo estadual

O deputado estadual Lidio Lopes participou nesta terça-feira (3) da inauguração da Arena Esportiva e da revitalização completa da Praça Paulo Coelho Machado, localizada na Rua Catiguá. O evento contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, da vice-prefeita Camila Nascimento, vereadores e secretários municipais.

Durante seu pronunciamento, Lidio elogiou as melhorias realizadas pela atual gestão municipal na região. O deputado cumprimentou as autoridades presentes, incluindo os vereadores Beto Avelar, Wilson Lands, Herculano Borges e Flávio Almi.

O parlamentar fez questão de reconhecer o trabalho desenvolvido no local, mencionando Tony Gol como uma referência no bairro. "Pegou uma área que era de lixo e transformou hoje uma das arenas mais bonitas do Mato Grosso do Sul. Além de bonita, charmosa", declarou Lidio sobre a transformação do espaço.

A nova estrutura integra o programa "MS Bom de Bola" e é resultado da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o Governo do Estado, via Fundesporte e Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), além da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep).

Lidio elogiou especialmente o trabalho da prefeita Adriane Lopes no esporte. "Prefeita Adriane Lopes não participa, não joga futebol, mas você sabe que iluminou mais de 80 campos de futebol em Campo Grande. Levou o esporte, a prática esportiva, unidade esportiva pra todas regiões de Campo Grande", disse.

Durante a cerimônia, foi realizada a transferência oficial da administração do espaço da Associação de Moradores para a Funesp, consolidando o local como Polo Esportivo Paulo Coelho Machado.

Esta é a quinta das sete arenas esportivas que estão sendo entregues pela prefeitura em diferentes regiões da capital. Já foram inauguradas as estruturas nos bairros Dom Antônio Barbosa, Coophatrabalho, Coophavila II e Itamaracá.

Lidio demonstrou otimismo em relação à gestão municipal. "No final de 2028, eu não tenho dúvida que será uma das melhores gestões de Campo Grande. Sei do que estou falando, conheço a capacidade dessas mulheres e sei da vontade que elas estão pra trabalhar", declarou.

O deputado encerrou sua fala reafirmando o apoio da Assembleia Legislativa à prefeitura. "Conte com a nossa parceria como deputado estadual. Temos muito pra contribuir com Campo Grande, colocando as nossas emendas", prometeu, concluindo com a frase: "Deixem as mulheres trabalharem!