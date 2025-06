Autores de furto são presos pela Polícia Civil em Dourados

Na manhã desta terça-feira, 03/06, a Polícia Civil, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados-MS, realizou uma operação bem-sucedida no combate ao crime de furto na região do Parque Alvorada. Dois autores foram presos.

Segundo apurado, por volta da meia noite do dia 02/06, um restaurante foi furtado e do foram subtraídas diversas garrafas de Wisk importados e dois ventiladores de parede. Por volta das 11h do dia posterior, após diligências contínuas os policiais civis localizaram e prenderam E.C.P. , conhecido como “Carneiro”, em uma boca de fumo na Rua Barnabé Minhos, bairro Jardim Flórida.

Durante a abordagem, E.C.P. confessou o furto ocorrido recentemente em restaurantes da região, indicando também seu comparsa, C.E.B.O. Este foi localizado em uma casa abandonada na Rua Jatobá, bairro Estrela Tovi, poucas horas após a prisão de Carneiro.

No local, foram apreendidas duas garrafas vazias de uísque e um dos ventiladores furtados. Ambos os indivíduos confessaram o crime.