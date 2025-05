Polícia Civil prende em flagrante autor de furto em Naviraí

Nesta terça-feira (6), a Polícia Civil, por meio da Primeira Delegacia de Naviraí prendeu em flagrante, E.M.M, 36 anos, autor do furto de um malote contendo R$ 7.800,00 que estava no interior de um caminhão de entregas. O crime ocorreu por volta das 10h da manhã, no estacionamento de um supermercado, no centro da cidade.

De acordo com o apurado, o motorista havia deixado o caminhão com a porta da cabine apenas encostada enquanto se dirigia ao interior do supermercado para protocolar a entrega das carnes. Ao retornar, poucos minutos depois, percebeu que o malote com o dinheiro havia sido furtado.

Com acesso às câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível visualizar um indivíduo chegando em uma motocicleta de cor preta, entrando na cabine do caminhão e subtraindo o valor. As imagens foram imediatamente repassadas à equipe de investigações da Polícia Civil.

Diante dos indícios, a equipe da Primeira Delegacia de Polícia identificou prontamente o autor, indivíduo já conhecido por diversos furtos com características semelhantes. Em diligência até sua residência, o suspeito confessou o crime, devolveu integralmente o valor subtraído e apresentou ainda a motocicleta e o capacete que foram utilizados na ação. Diante da situação de flagrante, ele foi conduzido à unidade policial, onde teve sua prisão ratificada e representada pela conversão em preventiva, diante de seus antecedentes por crimes patrimoniais e sua reiteração delitiva.

A Polícia Civil aproveita a ocasião para alertar comerciantes, motoristas e cidadãos em geral sobre cuidados essenciais para evitar esse tipo de crime.

Mesmo em paradas rápidas, não deixe portas destravadas ou valores e objetos à vista no interior de veículos. É essencial, ainda, nunca deixar chaves reservas dentro do automóvel, pois essa prática tem sido utilizada por criminosos para efetivar furtos com mais facilidade.

A Delegacia de Polícia reforça seu compromisso com a segurança da população e lembra que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 3461-1215 ou diretamente na delegacia local.