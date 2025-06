Polícia Civil indicia grupo responsável por receptação de celulares em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos indiciou quatro pessoas pelo crime de receptação, sendo três deles por receptação qualificada (um destes com envolvimento em esquema de comércio e desbloqueio de telefones celulares), além de apreender aparelhos de origem criminosa.

No decorrer dos últimos dias, a Especializada desenvolveu ações de repressão à crimes de Roubos, Furtos e Receptação de telefones celulares e equipamentos eletrônicos de origem criminosa.

Durante diligências realizadas em diversas regiões da capital, foram recuperados aparelhos celulares subtraídos durante a execução de Roubo Majorado consumado em uma academia localizada no bairro Universitário.

T.A.S. (37), indivíduo que mantinha loja de celulares no bairro Tiradentes, voltado ao comércio e desbloqueio de telefones celulares foi indiciado por Receptação Qualificada; L.P.P. (35) e J.M.F. (30), que mantém estabelecimento comercial no bairro Jardim Canguru, também foram indiciados pelo mesmo crime, cuja pena pode chegar à reclusão de oito anos.

E.P.R. (45) foi indiciada por receptação dolosa, após a DERF colher indícios de que a mesma, moradora do bairro Jardim Colibri, adquiriu celular produto de Roubo Majorado.

A Polícia Civil alerta para os cuidados ao comprar produtos usados sem origem comprovada.

A DERF informa que existe canal on-line e gratuito da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, em que se pode checar a procedência do aparelho através do IMEI, indicando também como se encontram os 15 dígitos que compõe o numeral identificador. Link: https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal/consulte-sua-situacao

DICAS

É essencial que o comprador exija a nota fiscal do aparelho e/ou recibo de compra (com qualificação do vendedor), mesmo que ele seja usado. É importante que o comprador, caso seja procurado pela polícia, tenha meios de identificar o vendedor, indicativo de que agiu como adquirente de boa-fé.

Também é importante exigir que o vendedor forneça o carregador, caixa do aparelho e outros acessórios, elementos que indicam sua origem lícita.

Prefira concretizar negociações em lojas especializadas. Outro cuidado simples é desconfiar quando o preço está muito abaixo de mercado, ou é oferecido por um desconhecido em via pública.

A cautela é sempre necessária quando se trata de compra de um objeto usado. Tomando os devidos cuidados, o cidadão não incorrerá no crime de receptação.

Denúncias sobre locais que comercializam aparelhos de origem criminosa podem ser feitas à DERF, através dos números 67 3368-6600 e 67 9986-0295 (WhatsApp). Sua identidade será mantida em sigilo.