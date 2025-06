Família no Parque é tema do 3º Circuito Movimenta CG no Parque Sóter

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza nesta quinta-feira (5/6), às 18h, o 3º Circuito Movimenta CG, no Parque Ecológico do Sóter, com o tema “Família no Parque”. O evento tem como foco a promoção da saúde, o incentivo à convivência familiar e a valorização de práticas ao ar livre.

Localizado na Rua Cristóvão Lechuga Luengo, nº 25, na Mata do Jacinto, o Parque Sóter será palco de diversas atividades gratuitas, voltadas para todas as idades. A proposta é incentivar a população a adotar um estilo de vida mais saudável e ativo.

A programação começa com aulas de ritmos e ritbox, que prometem animar o público com muita dança e energia. Logo após, serão realizadas sessões de alongamento coletivo, com foco no relaxamento muscular e bem-estar físico. No local, também haverá sorteio de brindes.

Além das apresentações principais, os participantes poderão aproveitar as atividades complementares que acontecerão simultaneamente em diferentes espaços do parque:

Yoga – no pátio

Treino Funcional – no pátio e palco

Atividade Física Integrada (ATI) – nas estações de ginástica

Vôlei – na quadra 1

O evento, gratuito e aberto ao público, integra o calendário esportivo da Funesp e já é reconhecido como um dos mais prestigiados da cidade.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, destacou a importância da iniciativa: “O Circuito Movimenta CG já se consolidou como uma das ações mais queridas da nossa cidade. A cada edição, buscamos ampliar a participação da comunidade, reforçando o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com o bem-estar físico e emocional da população. Trazer o tema ‘Família no Parque’ é uma forma de valorizar os momentos em conjunto, ao ar livre, com saúde, lazer e alegria”, afirmou.

O evento faz parte da programação especial do mês, com ações que integram esporte, saúde e qualidade de vida.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra foto de arquivo de edição anterior do Movimenta CG.