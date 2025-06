Campo Grande reforça apoio ao esporte com nova entrega do auxílio-atleta

Na quarta-feira (4/6), às 15h30, a Prefeitura de Campo Grande realiza a entrega oficial do auxílio-atleta a 19 esportistas que irão representar a capital sul-mato-grossense em competições nacionais. A assinatura será feita no gabinete da prefeita Adriane Lopes.

Nesta nova etapa, o investimento total é de R$ 45.638,89 (quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos), contemplando atletas de seis modalidades: natação (04), kickboxing (04), atletismo (03), hipismo (03), jiu-jítsu (03) e judô (02).

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Sandro Benites, destacou a relevância do apoio da gestão municipal ao esporte. “A Prefeitura tem sido uma parceira fundamental dos nossos atletas, garantindo o suporte necessário para que possam representar Campo Grande com excelência. O auxílio-atleta é mais que um incentivo financeiro: é o reconhecimento do esforço, da dedicação e do talento dos nossos esportistas”, afirma.

O auxílio-atleta tem como base a Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021, e tem como objetivo oferecer suporte financeiro para custear despesas com transporte, estadia, alimentação e/ou taxas de inscrição. O benefício é voltado a atletas e equipes que representam Campo Grande em competições esportivas e paradesportivas oficiais, tanto no Brasil quanto no exterior.

Em fevereiro deste ano, outros 22 atletas já haviam sido contemplados, representando as modalidades de kart, natação, jiu-jítsu, ginástica rítmica e ciclismo.

Em 2024, o total de 125 esportistas foram beneficiados. A meta para 2025 é ampliar o número de contemplados, com valores que podem chegar a até R$ 5 mil por atleta, conforme deliberação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.

Os interessados em solicitar o benefício devem preencher o formulário disponível no site da Funesp ( https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/ ) e anexar a documentação exigida. O requerimento deve ser feito com no mínimo 60 dias de antecedência da competição.

A publicação dos extratos referente aos atletas beneficiados está no Diogrande n. 7.946, de segunda-feira (2) e no Diogrande n. 7.947, de terça-feira (3). Veja nos links: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODM4In0%3D.pdf e https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODM5In0%3D.pdf .

#ParaTodosVerem A imagem de capa é uma foto de arquivo de um atleta em momento de corrida e salto.