Polícia Civil prende indivíduo em flagrante por tráfico de drogas em Brasilândia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Brasilândia, recebeu denúncias de prática de tráfico de drogas na praça Akira Otsubo, área de lazer pública do município, e passou a monitorar a região, intensificando o trabalho de vigilância no local.

Durante a ação, um indivíduo de 20 anos já vinha sendo acompanhado discretamente pelos agentes, em razão de indícios anteriores relacionados à prática do tráfico. Durante a campana realizada pelos policiais, no fim da tarde desta terça (06), foi possível flagrar o rapaz realizando sucessivas transações suspeitas onde veículos se aproximavam, e o suspeito entregava pequenos objetos e recebia valores em dinheiro, conduta típica do comércio ilícito de entorpecentes.

Em momento oportuno, após se afastar do ponto onde estava atuando, o suspeito foi abordado pela equipe. Na revista pessoal, foram encontradas em sua posse diversas porções de maconha e porções de cocaína, todas devidamente embaladas para venda, além de valores em cédulas trocadas, o que reforça a suspeita de comercialização de drogas.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As investigações prosseguem no intuito de identificar outros possíveis envolvidos na prática criminosa.