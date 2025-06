Paulo Coelho Machado é o quinto bairro a receber Arena Esportiva das sete regiões de Campo Grande

A noite da terça-feira (03) foi marcada por mais uma entrega de revitalização de praça e arena esportiva com grama sintética no Bairro Paulo Coelho Machado, Região Anhanduizinho de Campo Grande. A ação faz parte do programa “MS Bom de Bola”, com objetivo de atender comunidades com espaços de lazer para o bem-estar individual e social, promovendo atividades recreativas, interação social e desenvolvimento de habilidades.

Para quem é adepto das práticas esportivas há muito tempo, o espaço é um presente para toda a família. “Eu jogo futebol desde menino, crescei jogando em campões de terrão, esses são da minha especialidade. Hoje já ensaiei uns passos no gramado sintético e achei muito legal, outra disposição para a corrida em campo. Até essa gurizada que está toda hoje aqui agora vai querer me chamar para jogar em seus times. Muito boa a iniciativa do poder público, essas inovações são importantes para nossa qualidade de vida”, disse Joaquim Álvares, 55 anos, morador do Jardim Canguru, bairro vizinho.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já para quem está na adolescência, a nova estrutura é mais uma possibilidade de treinar o futebol em uma nova modalidade de campo. “Treino futebol desde os seis anos de idade, claro que o sonho de todo jovem que pratica a modalidade é se tornar um jogador profissional um dia, mas também tenho o prazer de vir jogar com meus amigos apenas por diversão mesmo. Faz bem para a saúde, me ajuda a ser mais disciplinado nas escola, me sinto bem com o exercício além de convivência com meus amigos. Com certeza ganhamos muito com essa arena aqui”, relata o estudante Júnior de Sousa, de 16 anos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, via Fundesporte e Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), além da colaboração da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep). A Arena Esportiva Modular – Módulo Tipo 2 (25x43m) – conta com quadra de futebol society com grama sintética, arquibancadas, iluminação em LED e ocupa uma área total de 880m². Além da arena, a população do bairro recebe uma praça completamente revitalizada, com nova iluminação em todo o espaço, revitalização da quadra poliesportiva com pintura e alambrado novos, implantação de pista de caminhada, construção de banheiros masculino e feminino, revitalização da sala de pilates, revitalização e ampliação da academia ao ar livre, e revitalização e ampliação do parquinho infantil.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes avaliou o investimento e a valorização das famílias da região. “As famílias poderão desfrutar desse espaço de lazer e esportivo a qualquer dia e horário, tornando-se um importante instrumento para o desenvolvimento de futuros atletas, para o lazer de crianças e adultos, contribuindo significativamente para a melhoria na qualidade de vida da população. Esse lugar vai ser um apoio para a saúde física e mental, um ambiente para relaxamento e descanso, que são importantes para o desenvolvimento humano e a qualidade de vida” destacou a prefeita.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O espaço é palco de amistosos de futebol das crianças da Escola Pública de Futebol da Funesp, com aulas às terças e sextas-feiras, das 14h às 17h. Também são oferecidas oficinas gratuitas de pilates, nos seguintes horários: terça e quinta, das 6h30 às 10h30 e das 15h às 17h; segunda e quarta, das 16h às 19h. A programação da inauguração incluiu apresentações de pilates, ballet e futebol. O grupo de ballet é da Associação Magma, parceira da Funesp.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Segundo o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, o espaço é mais do que uma arena esportiva, é um centro de convivência, saúde e cidadania. “A prefeitura tem investido em estruturas como esta para garantir que o esporte chegue a todos, especialmente às comunidades que mais precisam. Aqui, as crianças e suas famílias encontram oportunidade, inclusão e qualidade de vida. É o nosso compromisso com o bem-estar da população”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Ainda durante a cerimônia, foi realizado o ato de transferência da administração do espaço, que deixa a gestão da Associação de Moradores do Bairro Paulo Coelho Machado, representada por sua presidente Laura Vicuna Jesus Tavares, e passa oficialmente à Funesp, consolidando o local como Polo Esportivo Paulo Coelho Machado.

“Uma associação comunitária com um espaço próprio é fundamental para o fortalecimento da construção social daquela região, é uma defesa e ao mesmo tempo, a promoção do desenvolvimento local, já que atuamos como um canal de comunicação e representação dos interesses dos moradores, facilitando a participação cidadã e a buscando por melhorias na qualidade de vida da comunidade”, complementou Laura.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Esta é a quinta das sete arenas esportivas que estão sendo entregues pela prefeitura em diferentes regiões da capital. Já foram inauguradas as estruturas nos Bairros Dom Antônio Barbosa, Coophatrabalho, Coophavila II e Itamaracá. As próximas serão no Zé Pereira e no Nova Campo Grande