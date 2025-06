Funsat intermedia 1.777 vagas nesta quarta-feira (04)

O painel geral de oportunidades, anunciadas pela Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) informa 1.777 vagas, nesta quarta-feira (4). Recrutamentos iniciados por 186 empresas de Campo Grande, para contratações em 142 profissões diferentes.

Chances para quem trabalha, por exemplo, em funções como açougueiro (33 postos), ajudante de eletricista (2 postos), analista de Recursos Humanos (2 postos), atendente balconista (4 postos), carpinteiro (4 postos), cumim (13 postos), eletricista de manutenção em geral (1 posto), faturista (2 postos), inspetor de qualidade (2 postos), operador de empilhadeira (5 postos), além de dez vagas para pedreiro.

Fazem parte, dos 1.245 anúncios de “perfil aberto”, em que o contratante não exige experiência para contratar, sete destaques. Lista que engloba procuras por ajudante de motorista (2 postos), auxiliar de armazenamento (10 postos), auxiliar de limpeza (100 postos), operador de caixa (187 postos), porteiro (1 posto), repositor em supermercados (184 postos) e ainda uma vaga ativa para vendedor interno.

Das captações exclusivas para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Fundação informa que são 11 recrutamentos: agente de saneamento (1 posto), assistente administrativo (5 postos), auxiliar administrativo (2 postos), auxiliar de limpeza (1 posto), porteiro (1 posto) e vendedor interno, com uma vaga.

Para concorrer, a Fundação recomenda que o candidato atualize o seu cadastro no Sine (Sistema Nacional do Emprego) e faça no atendimento o filtro para receber o encaminhamento a entrevistas. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou pelo perfil @ funsat.cg no Instagram. Veja abaixo o quadro geral das oportunidades: