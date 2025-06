Em Naviraí, Polícia Civil prende terceiro integrante de grupo criminoso que invadiu residência e levou veículo ao Paraguai

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí, com apoio da Delegacia de Angélica, prendeu na tarde de ontem (03/06) o terceiro envolvido no grave roubo ocorrido em Naviraí, no último dia 28 de maio. Na ocasião, a vítima foi sequestrada, teve seu veículo roubado e levado ao país vizinho, o Paraguai.

Um dos autores, identificado como T.F.A.S., de 20 anos, havia conseguido fugir, após a prisão de seus dois comparsas, ocorrida em Ponta Porã. Após diligências ininterruptas e troca de informações entre as unidades policiais, os investigadores localizaram o foragido escondido em uma residência no município de Angélica. Ele foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário a pedido da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

Após a captura, o autor foi transferido à unidade policial, onde confessou participação no crime. De acordo com as investigações, o trio agiu de forma planejada e organizada, invadindo a casa da vítima, que foi rendida, amordaçada e mantida em cárcere por toda a madrugada, sob grave ameaça.

Na ação criminosa foram subtraídos celulares e feitas transferências via PIX que somaram R$ 22.600,00. Além disso, os autores roubaram um veículo Fiat Toro, avaliado em mais de R$ 119 mil, que foi entregue a receptadores, na fronteira, entre o Brasil e o Paraguai, tendo sido recuperado posteriormente pelas forças policiais em Ponta Porã. Os três envolvidos vão responder por roubo majorado, associação criminosa armada e transporte de veículo para o exterior.

Denúncias para a delegacia de Naviraí podem ser feitas de forma anônima para o número: (67) 3461-1215.