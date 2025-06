Polícia Civil apreende três adolescentes por roubo e tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Naviraí-MS, apreendeu nesta terça-feira (03/06) três adolescentes envolvidos em um roubo praticado com grave ameaça, além da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O crime ocorreu por volta das 13h10min.

A vítima, um adolescente de 14 anos foi abordado pelos infratores que, com um canivete, o ameaçaram e subtraíram seu aparelho celular, um iPhone 14 avaliado em cerca de R$ 5.000,00. O ato infracional aconteceu em via pública no centro da cidade.

Após o registro da ocorrência, os policiais civis iniciaram diligências e conseguiram rastrear o aparelho celular, localizando-o em um imóvel abandonado, onde havia sido escondido por um dos envolvidos. As investigações permitiram identificar os três adolescentes infratores, com idades de 14, 15 e 16 anos, que foram localizados e apreendidos pela equipe policial.

Durante as buscas, também foram apreendidas porções de drogas (crack e maconha), além de dinheiro trocado, configurando a prática de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes por parte de dois dos adolescentes. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia.

Os menores foram apreendidos em flagrante e se encontram à disposição da Justiça, sendo representado pela conversão da apreensão por internação provisória, dada a gravidade dos atos, o risco de reiteração e o envolvimento com o tráfico de drogas.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone (67) 3461-1215.