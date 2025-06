Lei: Campanha Quebrando o Silêncio entra para o Calendário Oficial

A Campanha Quebrando o Silêncio, dedicada à conscientização e prevenção da violência doméstica, do abuso infantil e da violência contra a mulher, passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, por força da Lei Estadual 6.418 de 2025 . A autoria é da deputada Lia Nogueira (PSDB).

A Campanha, inciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em toda a América do Sul, é comemorada no quarto sábado do mês de agosto de cada ano. Em sua justificativa, Lia Nogueira ressaltou que a violência doméstica e o abuso infantil são problemas que afetam milhares de famílias em todo o país e que a Campanha desempenha um papel importante ao abordar questões, frequentemente tratadas como tabus, fornecendo informações valiosas sobre como identificar, prevenir e combater essas violências.

“Além de conscientizar a população, a Campanha também oferece apoio às vítimas, incentivando a denúncia de agressores e facilitando o acesso aos serviços de proteção. Ao entrar para o Calendário Oficial do Estado deve fortalecer ainda mais as ações de combate promovendo a mobilização social e a ampliação das políticas públicas de proteção em Mato Grosso do Sul”, explicou a deputada.

Confira a publicação completa no Diário Oficial do Estado clicando aqui .