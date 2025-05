Polícia Civil prende grupo criminoso que utilizava um Gol branco para furtar residências em Campo Grande

Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS conseguiram prender, neste final de semana, em flagrante, três indivíduos que utilizavam um veículo Gol, cor branca, para ir até a residências das vítimas e praticar o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

No dia 1º de maio, os policiais da Especializada receberam a notícia de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno.

Segundo a comunicante, quando retornou para sua residência no período noturno, visualizou uma barra do portal social de sua residência retirada e a porta de entrada estava aberta, indicando que alguém teria adentrado no local. No interior da casa, a vítima constatou que diversos objetos de valores, como joias e relógios, foram subtraídos.

Diante das informações, equipes do GARRAS imediatamente, iniciaram diligências, no intuito de identificar os autores do delito, bem como recuperar os objetos levados. Primeiramente, em levantamentos, verificou-se que o veículo visualizado pelo vigia foi utilizado para a prática de outros crimes de furto a residência na Capital, nos últimos dias no qual o mesmo VW/Gol foi flagrado pelas câmeras quando suspeitos furtaram uma casa no Bairro Monte Castelo.

Informações obtidas, principalmente com outros investigadores que apuravam delitos semelhantes, diversos crimes de furto, com a mesma forma de ação e utilizando o mesmo veículo, estavam ocorrendo em Campo Grande depois que V.S.S. (20 anos), conhecido pelo vulgo “Feijão”, foi posto em liberdade. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Feijão é um conhecido assaltante na cidade, especialista na modalidade conhecida como “caxanga” – furtos de residências praticados enquanto as vítimas estão ausentes, subtraindo tudo de valor do imóvel. Ele, que consta como autor em quase 50 ocorrências criminais, em sua maioria pelo crime de furto, encontrava-se em presídio, sendo que, após ser posto em liberdade, tal modalidade de crime começou a se multiplicar na cidade.

Em diligências para localizar Feijão, a equipe policial obteve a informação de que ele se abrigava em um imóvel situado no Bairro Moreninhas. Diante disto, equipes se deslocaram até o local, realizando monitoramento velado.

Na tarde de sexta-feira (2), a equipe visualizou um veículo saindo da residência, no qual foi possível constatar que estavam dois indivíduos, sendo que, um deles aparentemente mostrava uma espécie de pulseira para o outro, como se tivesse acabado de adquiri-la.

Os policiais resolveram abordar o veículo, ocupado por D.M.G.N. (32) e R.O.D. (28), ambos residentes de Guarulhos/SP, que portavam consigo diversas joias com as exatas características informadas pela vítima do crime investigado. Ao serem questionados, os autores prontamente confessaram que vieram de Guarulhos/SP para comprar joias e peças valiosas obtidas por meios criminosos, visando revendê-las no Estado de São Paulo.

Informaram, ainda, que acabaram de adquirir os objetos no imóvel que estavam, com um indivíduo de alcunha “Feijão”. Por fim, suspeitos relataram que vieram de São Paulo com mais dois amigos, que também adquiriram joias furtadas com “Feijão” e estariam em posse destas no imóvel situado no Bairro Jardim Caiobá.

Diante das fundadas suspeitas, uma equipe adentrou no imóvel do Bairro Moreninhas, e outra se deslocou ao endereço no Bairro Jardim Caiobá.

No bairro Moreninhas, os policiais adentraram na residência, onde localizaram Feijão, B.B.L.S. (32) e D.R.M. (21). No local foram encontrados vários objetos pertencentes a vítima. Quando questionados sobre os objetos de valor, os autores confessaram o crime, sendo que, parte deles estavam ali, e outra parte teria vendido para indivíduos que vieram de São Paulo para comprar joias e peças valiosas adquiridas por meios ilícitos.

A outra equipe policial, que foi para o bairro Jardim Caiobá, encontrou L.M.R. (29) e T.M.R. (19), também oriundos de Guarulhos/SP, com diversas joias e peças de valor oriundas de crime, adquiridas com Feijão.

Em relação ao veículo utilizado para a prática do crime, “Feijão” relatou que é de sua propriedade, apesar de se tratar de um “bob”, e que, de fato, utilizava para prática dos inúmeros crimes de furto a residência que pratica.

Diante dos fatos, V.S.S. (20), o “Feijão”, D.M.G.N. (32) e R.O.D. (28) foram autuados em flagrante por furto qualificado. Já D.M.G.N., R.O.D., L.M.R. (29) e T.M.R. (19) foram autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Os objetos de valores encontrados na posse dos autores foram apreendidos e entregues para a vítima.

Todos os autores tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e permanecem custodiado à disposição da Justiça.