Polícia Civil age rápido e prende homem por violência doméstica em Paraíso das Águas

Durante a abordagem, mesmo após reiteradas ordens verbais para colocar as mãos na parede, o indivíduo resistiu, sendo contido pelos policiais civis, que o algemaram e o conduziram para a Delegacia de Paraíso das Águas, onde foi formalizada a prisão em flagrante.

Diante dos fatos, os policiais saíram em buscas e localizaram o autor em uma casa nas proximidades. Ele estava completamente alterado, com sinais visíveis de embriaguez e uso de entorpecentes, olhos vermelhos e bastante agitado.

A equipe foi até a casa da mulher, que apresentava lesão visível e inchaço na região da orelha, confirmando os indícios de agressão física. A vítima também relatou que o autor, além das agressões, danificou seu aparelho celular e a ameaçou com um facão, impedindo que ela pudesse buscar socorro.

Segundo as informações levantadas, os policiais estavam na redondeza apurando um caso de ameaça, em que o funcionário de uma fazenda estava ameaçando a proprietária. Quando estavam no local, moradores da região abordaram os investigadores, contando que uma vizinha tinha acabado de ser vítima de violência doméstica.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Paraíso das Águas, prendeu na tarde desta terça-feira (03/06) um homem por agredir a esposa. O crime aconteceu na zona rural do município.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.