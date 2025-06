Planurb informa novo horário de atendimento ao público externo

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) informa que, a partir desta quarta-feira, 4 de junho de 2025, o atendimento ao público externo passa a ser realizado das 8h às 16h, sem interrupção para o almoço.

A medida visa garantir maior eficiência nos serviços prestados pela Agência e atender melhor às necessidades da população.

Com a mudança, a Planurb reafirma seu compromisso com a qualidade no atendimento e com os anseios dos cidadãos campo-grandenses.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra a fachada da Planurb.