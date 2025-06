Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul aliam boa estrutura e compromisso com sustentabilidade

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, voltados para atletas de 15 a 17 anos, movimentou Três Lagoas com intensas disputas em diversas modalidades esportivas. A competição organizada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), oferece uma estrutura de qualidade que garante o bem-estar dos atletas, técnicos, árbitros, chefes de delegação e demais envolvidos.

A infraestrutura preparada para os jogos permite que os atletas se concentrem exclusivamente em suas performances, com conforto e segurança durante toda a estadia. Seja nas quadras, tatames, ruas, mesas, piscinas ou areias, o foco está em proporcionar as melhores condições para que cada um dê o seu máximo.

Para a diretora dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, Karina Quaini, Três Lagoas se destaca como sede da competição por oferecer uma rede de hospedagem de qualidade, o que facilita a montagem de uma estrutura adequada para o evento. Durante o período dos jogos, foram utilizados 17 hotéis para acomodar os atletas.

“É importante também destacar o impacto positivo que os Jogos trouxeram para a cidade. Além da ocupação dos hotéis, observamos uma movimentação intensa no comércio local, como mercados, farmácias, sorveterias e shoppings. Isso é um reflexo claro de como o esporte pode impulsionar o desenvolvimento econômico e turístico de uma cidade”.

Mais do que garantir uma excelente estrutura de estadia, transporte e alimentação aos participantes, a organização dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul também demonstra compromisso com a sustentabilidade.