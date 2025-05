Patrulha Mirim da Polícia Militar em Três Lagoas visita Sede do 2º BPM

Três Lagoas – MS, no dia 6 de maio, o 2º Batalhão de Polícia Militar foi agraciado com a visita dos Patrulheiros do Projeto Patrulha Mirim da Polícia Militar.

Na visita as crianças e adolescentes foram recebidos pelo Comandante do 2º BPM e posteriormente participaram de oficinas de demonstração da atuação do Canil e da Força Tática, onde conheceram um pouco da rotina policial militar além presenciarem como é realizado o atendimento de uma solicitação de ocorrência realizada através do 190, bem como o despacho e empenho de uma viatura no atendimento.

O Projeto Patrulha Mirim da Polícia Militar é formado por crianças e adolescentes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, por meio de uma parceria da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Três Lagoas, o 2º Batalhão de Polícia Militar e a iniciativa privada.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Foto: Divulgação/PM - MS

