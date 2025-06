Na Penitenciária da Gameleira I, novo parlatório de advogados tem foco na segurança

A Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado Gameleira I ganhou uma nova estrutura para atendimentos dos advogados. A iniciativa representa um avanço no fortalecimento da segurança institucional e na melhoria das condições de trabalho para os profissionais da advocacia.

Durante a inauguração do parlatório, na segunda-feira (2), o diretor da Penitenciária da Gameleira I, policial penal Raul Ramalho, destacou que a nova estrutura proporciona um ganho significativo para a rotina da unidade prisional, especialmente no que diz respeito à segurança operacional.

“Agora, o advogado não precisa mais circular por áreas internas sensíveis do presídio. Ele entra por um acesso externo, após passar pelas revistas de praxe, o que garante mais segurança para todos – internos, profissionais da advocacia e servidores penitenciários”, afirmou o diretor.

O novo espaço conta com cinco salas para atendimentos simultâneos e banheiro. Cada parlatório tem divisão de segurança entre o advogado e o cliente.

O diretor-presidente da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Rodrigo Rossi Maiorchini, ressaltou que a mudança melhora a gestão da comunicação entre internos e advogados, além de fortalecer a segurança no ambiente prisional.

“Não podemos esquecer que o advogado é um agente externo. Assim, em nossa atuação nesse local, que é um dos que têm a maior complexidade, é primordial buscarmos a segurança. Essa nova estrutura reforça esse compromisso”, pontuou Maiorchini.

Já o secretário-executivo da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública), Rafael Garcia Ribeiro, enfatizou que ações como essa fortalecem o trabalho conjunto entre as instituições e possibilitam melhorias reais nas unidades penais.

“Desafios existem em todas as unidades, mas trabalhamos lado a lado buscando a melhor solução. Com esse parlatório, garantimos mais segurança ao advogado, que não tem mais que circular dentro do presídio. Propostas boas como essa, nós replicamos para outras unidades, sempre melhorando. É uma satisfação ter sempre a OAB ao nosso lado e vamos continuar trabalhando”, declarou.

A inauguração contou com a presença do Secretário-geral e Corregedor-geral da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso do Sul), Luiz Renê Gonçalves do Amaral, que reforçou a importância da parceria institucional entre a OAB/MS, a Sejusp e a Agepen.

“Esta é mais uma iniciativa conjunta, em prestígio à advocacia criminal e melhores condições de trabalho. Agradeço a interlocução permanente e o canal aberto com as instituições que proporcionam políticas institucionais como a inauguração desse espaço, o que melhora e dignifica as condições do exercício profissional da advocacia, inclusive abrindo ainda o diálogo para outra importante ação: a implementação do parlatório virtual na unidade”, destacou Luiz Renê.

Após a solenidade, a direção da Agepen realizou uma visita técnica nas demais instalações da Penitenciária da Gameleira I. A ação teve como objetivo que outros dirigentes presentes conhecessem a estrutura da unidade, alinhando melhorias e reforçando o compromisso com a gestão eficiente do sistema prisional.

Keila Oliveira, Agepen/MS

Fotos: Gerson Walber/OAB-MS