Definidos os campeões do último bloco de competições dos Jogos Escolares da Juventude de MS

Chegou ao fim, no último domingo (1º), o terceiro e último bloco de disputas dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul. Foram conhecidos os campeões nas modalidades de basquetebol, handebol e vôlei de praia, na faixa etária de 15 a 17 anos. A etapa foi realizada em Três Lagoas, com início em 16 de maio. A competição é organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

As finais do basquetebol aconteceram no Ginásio Municipal de Esportes Cacilda Acre Rocha. Na primeira divisão feminina, Dourados ficou com o título, enquanto Ponta Porã sagrou-se campeã na categoria masculina. Já no handebol, com partidas disputadas no ginásio do Colégio Unitrês Objetivo, Campo Grande conquistou o troféu na divisão única feminina, e Aquidauana levou o ouro no masculino.

No vôlei de praia, as partidas decisivas foram realizadas na Resenha Arena Beach. A dupla feminina de Três Lagoas conquistou a medalha de ouro na série principal, enquanto a equipe masculina de Campo Grande também garantiu o lugar mais alto do pódio.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O secretário da Setesc, Marcelo Miranda, destacou a importância da prática esportiva para o desenvolvimento integral dos jovens. “O esporte tem um papel fundamental na formação dos nossos jovens. Ele ensina valores que vão muito além da vitória ou da derrota. Quando incentivamos a prática esportiva, como estamos fazendo por meio dos Jogos Escolares e de outras ações do Governo do Estado, estamos investindo em educação, saúde e estamos investindo em outros setores”.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, também ressaltou o papel transformador do esporte escolar. “Encerramos mais uma etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul com a certeza de que estamos cumprindo nosso papel de fomentar o esporte e fortalecer a formação cidadã dos nossos jovens. Ver atletas de diferentes municípios, com tanto talento e dedicação, nos enche de orgulho e mostra o quanto o esporte escolar tem potencial para transformar vidas. Parabenizo todos os envolvidos, especialmente os professores, dirigentes, e claro, nossos atletas, que deram um verdadeiro show”.

A edição de 2025 contou com representantes de 63 municípios e mais de 3,2 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes.

Confira a classificação geral de todas as modalidades e demais detalhes neste link.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Fotos: COOLLAB/registros esportivos