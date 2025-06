Servidores recebem capacitação para deixar prestação de contas do Governo de MS mais ágil

O Governo de Mato Grosso do Sul deu início, nesta terça-feira (3), ao processo de capacitação dos servidores estaduais para a implantação do sistema e-Sfinge, ferramenta digital desenvolvida pelo TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) que visa modernizar e fortalecer o controle das contas públicas.

A secretária-adjunta de Governo e Gestão Estratégica, Ana Carolina Nardes, destacou a importância do encontro.

“Demos hoje um passo importante no processo de adaptação ao sistema e-Sfinge, que deverá ser implementado no Governo do Estado até 1º de janeiro de 2026. Reunimos os pontos focais de todas as secretarias, autarquias e fundações para iniciar as capacitações. Essa transição vai trazer mais agilidade, efetividade e inteligência para a gestão pública".

O conselheiro Marcio Monteiro, diretor-presidente da Escoex (Escola Superior de Controle Externo), ressaltou a relevância do sistema para a gestão e fiscalização estadual.

“Já implantamos o e-Sfinge nos municípios e, a partir do ano que vem, o Estado também passará a integrá-lo. Este é o início do processo de capacitação dos servidores, para que, no começo do próximo ano, o Estado esteja plenamente inserido no sistema".

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O diretor do Departamento de Informações Estratégicas do TCE-MS, Geanlucas Júlio de Freitas, enfatizou os benefícios do e-Sfinge.

“Essa é a primeira reunião oficial entre o Tribunal e o Estado. O e-Sfinge traz maior celeridade, desburocratiza e facilita a forma como o Estado e os jurisdicionados, de modo geral, prestam contas ao Tribunal de Contas".

A auditora de controle externo do TCE-MS, Anahi Loureiro de Almeida Philbois, também participou da oficina, contribuindo com esclarecimentos sobre o cronograma das atividades formativas.

O e-Sfinge é uma plataforma digital que permite ao TCE-MS receber dados fiscais e orçamentários em tempo real, fortalecendo a fiscalização e promovendo maior transparência na gestão pública. O sistema também emite certidões e relatórios automáticos de avaliação, analisando a gestão de cada município e do Estado.

A capacitação dos servidores estaduais é um passo fundamental para a integração do Governo de Mato Grosso do Sul ao e-Sfinge, com a expectativa de que, até janeiro de 2026, todos os órgãos estaduais estejam plenamente adaptados ao novo sistema.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom