Fausto Pinato defende pragmatismo e soberania nacional em Fórum do BRICS

Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (3), o coordenador do Fórum Parlamentar do BRICS, deputado Fausto Pinato (PP-SP), defendeu uma postura mais pragmática e menos ideológica para que os países do bloco lidem com questões internacionais que ameaçam a soberania e o desenvolvimento.

Entre as discussões no fórum parlamentar estão iniciativas para evitar o uso do dólar no comércio internacional ou como lastro para reservas financeiras, uma preocupação motivada por sanções dos Estados Unidos a países do Sul Global.

Pinato fez críticas à política externa estadunidense. "Infelizmente, uma grande potência que poderia muitas vezes evitar tantas guerras, liderar o mundo de uma maneira mais harmônica e justa, na verdade, praticamente está impondo o medo", disse.

Ele cobrou ainda uma posição do bloco sobre o que considera ataques à soberania dos países. "Nós não podemos aceitar essa intransigência, essa irresponsabilidade do presidente Trump. Entendo, não sei se meus pares irão fazer isso, mas eu irei colocar em pauta no BRICS a questão da soberania", afirmou.

Gênero

Fausto Pinato espera que o encontro com parlamentares dos países do BRICS contribua não apenas para novas oportunidades de negócios, mas também para avanços na legislação.

Ele acredita que o Brasil tem experiências positivas para oferecer a outros países. "Na questão do papel das mulheres, o Brasil pode contribuir com este jogo de cintura que nós temos para poder flexibilizar países que são mais rígidos", disse.

Inteligência artificial

O deputado também busca exemplos de como os países do BRICS estão desenvolvendo novas tecnologias e regulamentando a inteligência artificial. Ele avalia que o Brasil pode aprender com China, Índia e Rússia, que segundo ele estão à frente nesse tema.

"Nós temos que olhar porque, de alguma forma, eles estão conseguindo controlar isso para o bem, para não deixar cair nas mãos de quem pode usar isso de maneira errada. O Brasil pode aprender muito com esses países que já tem isso potencializado, olhar a legislação, copiar, o que deve bloquear, o que não deve bloquear, sempre respeitando a liberdade de expressão", disse Fausto Pinato.

O Fórum Parlamentar do BRICS vai discutir um documento com propostas para promover uma governança global mais inclusiva e sustentável. Os debates incluem temas como cooperação em saúde global; comércio, investimentos e finanças; mudança do clima; governança da inteligência artificial; reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança; e desenvolvimento institucional.