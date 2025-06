Nelsinho Trad destaca papel da diplomacia parlamentar no Brics

O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou que a efetiva participação de parlamentares de 15 países indica o sucesso das reuniões dos presidentes das comissões de Relações Exteriores (CREs) ao longo desta terça-feira (3). As reuniões fazem parte da programação preparatória do 11º Fórum Parlamentar do Brics, marcado para ocorrer na quarta (4) e na quinta (5) no Congresso Nacional.

Segundo o senador Nelsinho, os parlamentares reforçaram a importância do comércio entre os países do Brics. Ele afirmou que a diplomacia parlamentar ajuda a nortear as ações comerciais dentro do bloco.

— Sem o exercício do diálogo e do entendimento, as tratativas ficam isoladas e mais difíceis — declarou o senador, em entrevista coletiva.

Nelsinho relatou que as reuniões também permitiram o debate sobre a transferência de tecnologia. Disse que o Brasil precisa debater a questão da inteligência artificial (IA). Na visão do senador, as redes sociais são um tema “que precisa ser organizado”. Ele reconheceu o valor da liberdade de opinião, mas apontou a importância do respeito às diferenças.

Moeda

Segundo Nelsinho, os presidentes das CREs manifestaram a opinião de fortalecer o multilateralismo. Ele disse que o isolamento traz dificuldades para vencer os desafios do comércio internacional. De acordo com Nelsinho, o chamado tarifaço do presidente norte-americano Donald Trump não foi tratado diretamente. No entanto, a ênfase no respeito ao multilateralismo indicaria uma direção de opinião dos países do bloco.

O senador também afirmou que o entendimento dos parlamentares do Brics é pela diminuição da dependência do dólar no comércio internacional. Nelsinho disse reconhecer que não é uma tarefa fácil, mas apontou que os países têm força para debater um mecanismo de defesa para os “tempos de hoje”.

— A tratativa para uma nova moeda não é tão simples. A partir de um conflito, porém, é natural que aquele que se sente atingido tome medidas para se defender. Penso que é uma alternativa legítima e um caminho que precisa ser analisado — ponderou.

Mercosul e Zambelli

Ainda de acordo com Nelsinho, até o fim do ano deve sair o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Assim, ressaltou o senador, é natural que o Brics tenha um olhar especial com a região do Mercosul.

Em relação à deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), que fugiu nesta terça do país depois de ser condenada à perda do mandato e à prisão, o senador disse que “fica difícil emitir um juízo”. Ele afirmou, no entanto, que todo gesto tem uma consequência.