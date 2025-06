Tecnologia a favor da visão: ação preventiva detecta doenças que podem levar à cegueira na rede pública

A paciente Eliane Pereira de Lima, que trabalha como secretária, é diabética e sabe bem a importância de cuidar da saúde, principalmente dos olhos. Ela esteve entre os 400 pacientes atendidos por meio da ação conjunta entre Sesau e SES, realizada por meio do Telessaúde. O objetivo da iniciativa é fortalecer a Atenção Primária, com rastreio de pacientes realizado diretamente nas unidades de saúde do município.

“Achei excelente. O exame tem ótima qualidade, não dói, é rápido e o atendimento é com excelência. Eles dão muita atenção, explicam tudo e tiram todas as nossas dúvidas. Para mim, foi muito importante, porque a fila para esse tipo de exame é bem extensa. E com esse mutirão, ficou bem mais fácil conseguir”, relatou Eliane, que esteve presente na segunda-feira (2), na USF Macaúbas, realizando o exame, que também foi oferecido na terça-feira (3), na USF Estrela do Sul.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O exame realizado foi o de rastreamento para retinopatia diabética, doença que pode levar à cegueira se não for diagnosticada precocemente. O procedimento utiliza uma tecnologia que faz imagens detalhadas da retina, permitindo identificar sinais iniciais de problemas como degeneração macular, glaucoma, catarata e outras alterações.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destaca que ações como essa são fundamentais para ampliar o acesso e fortalecer a prevenção na rede pública. “Quando levamos o serviço até onde as pessoas estão, promovemos acesso, acolhimento e, principalmente, cuidado. Prevenir é sempre o melhor caminho, especialmente quando falamos de doenças que podem levar à cegueira, como é o caso da retinopatia diabética. Nosso compromisso é cuidar da população com dignidade”, afirma.

A responsável pelo Núcleo de Telessaúde de Campo Grande/Sesau, Núria Ananda Parron Giacomelli Pereira, reforça que a estratégia tem foco na prevenção e no cuidado com quem mais precisa. “Nossa missão é oferecer um cuidado cada vez mais qualificado, levando serviços de saúde para mais perto das pessoas. Com esse trabalho, conseguimos ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e, consequentemente, reduzir o risco de complicações que podem levar à cegueira. É um cuidado que faz diferença na vida da população”.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A ação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e o Núcleo de Telessaúde de Goiás, que trouxe para Campo Grande uma estrutura equipada com tecnologia de ponta para oferecer o exame de forma gratuita à população.

Grazielle Almeida Madriny Paim, técnica de enfermagem do Telessaúde de Goiás e responsável pela campanha, destaca que o objetivo principal é prevenir a cegueira causada por doenças silenciosas, como o glaucoma e a retinopatia diabética.

“Quando diagnosticado no início, o glaucoma, que é uma doença silenciosa, pode ser controlado, evitando a perda da visão e garantindo uma melhor qualidade de vida ao paciente. No caso da catarata, após a cirurgia, o paciente recupera grande parte da visão. Por isso, nossa missão é fazer essa triagem, identificar quem está em risco e garantir o encaminhamento para tratamento ou cirurgia, se necessário”, explica.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Pacientes com indicação de cirurgia são encaminhados para serviços de alta complexidade. Já aqueles que precisam de medicação são direcionados para os centros de distribuição, garantindo um cuidado ágil e resolutivo”, reforça Grazielle.

Tecnologia que protege a visão e amplia o acesso na saúde pública

Por meio da Teleoftalmologia, as imagens dos exames são captadas diretamente nas unidades de saúde e avaliadas à distância por especialistas. Essa tecnologia permite um diagnóstico mais rápido, reduzindo filas e evitando complicações graves que podem levar à cegueira — muitas vezes evitável se a doença for identificada precocemente.

O público-alvo da ação são pacientes previamente agendados, conforme os seguintes critérios:

Pessoas com diabetes a partir de 12 anos

Pessoas com hipertensão a partir de 18 anos

Pessoas com 60 anos ou mais