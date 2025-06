PL de Paulo Corrêa denomina Ary Rigo o anel viário de Maracaju

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu, nesta terça-feira (3), o Projeto de Lei nº 137/2025, que propõe denominar “Deputado Ary Rigo” o anel viário de Maracaju. A iniciativa é de autoria do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Casa de Leis, com coautoria do presidente Gerson Claro (PP) e dos deputados Zeca do PT, Zé Teixeira (PSDB) e Paulo Duarte (PSB).

A proposta atende à solicitação do presidente da Câmara Municipal de Maracaju, vereador Rener Barbosa Pache, e busca homenagear o legado político de Ary Rigo, figura histórica na construção do Estado de Mato Grosso do Sul. A via em questão liga a BR-267 (Rodovia Vital Brasil) ao acesso da Copasul (Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense), até a Avenida Marechal Floriano, no perímetro urbano do município.

Legado de Ary Rigo

Natural de Passo Fundo (RS), Ary Rigo atuou politicamente em Mato Grosso do Sul desde a sua criação. Agrônomo por formação, foi um dos 18 deputados constituintes eleitos em 1979 e teve papel fundamental na instalação da Assembleia Legislativa e na elaboração da primeira Constituição Estadual.

Ao longo de sua trajetória, foi eleito deputado estadual por seis mandatos consecutivos, consolidando-se como uma das principais lideranças políticas do Estado. Além da longa trajetória parlamentar, Rigo também ocupou cargos relevantes no Poder Executivo, como os de vice-governador e chefe da Casa Civil durante o governo de Pedro Pedrossian. No Legislativo, presidiu a Assembleia Legislativa no biênio 2001–2003, e foi presença constante na Mesa Diretora em diferentes legislaturas.

Em Maracaju, Ary Rigo sempre teve forte representação. Foi um dos parlamentares mais votados do município ao longo de sua carreira e participou ativamente de ações estratégicas para o desenvolvimento local, como a assinatura da ordem de serviço que deu início às obras de pavimentação do anel viário, em 2006 — sonho antigo da população maracajuense.

Mobilidade e desenvolvimento

O anel viário de Maracaju é uma das principais vias de escoamento da produção agrícola e industrial da região. Além de contribuir para o desenvolvimento econômico do município, a estrada tem papel importante na mobilidade urbana, ao reduzir o tráfego de veículos pesados no centro da cidade.

“Ao propor esta homenagem, reconhecemos não apenas o trabalho de Ary Rigo como homem público, mas também sua ligação afetiva e política com Maracaju. Ele sonhou com esse anel viário e participou diretamente da sua viabilização. É uma justa e merecida lembrança”, destacou Paulo Corrêa na justificativa do projeto.

O projeto de lei segue agora para análise nas comissões permanentes da Assembleia Legislativa antes de ser submetido à votação em plenário.