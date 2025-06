Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra investigado por roubo com emprego de violência ocorrido em Corumbá

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã do dia de hoje (3), policiais da Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá realizaram a prisão preventiva de G.A.T.C.J. (31), decorrente de um roubo qualificado cometido no último dia 24 de maio. O crime, que chocou a comunidade local, vitimou um casal de idosos e foi executado com violência.

De acordo com o inquérito policial, G.A.T.C.J. e seu comparsa, foragido da polícia, invadiram um estabelecimento comercial no centro de Corumbá. Os dois chegaram de bicicleta e, após fingirem interesse em comprar um refrigerante, agrediram o casal de idosos, tendo inclusive o investigado estrangulado o senhor de 73 anos.

Posteriormente, com o deferimento do pedido de prisão preventiva representado pela autoridade policial, o indivíduo foi localizado pela equipe policial e preso preventivamente, mesmo tendo resistido à prisão.

Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerão à disposição da Justiça. A investigação ainda prosseguirá para apurar toda a dinâmica do crime.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque-denúncia da Primeira Delegacia de Polícia de Corumbá. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.