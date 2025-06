Hashioka cumpre agenda em Sonora e Coxim e se reúne com autoridades e população

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) está nesta terça-feira, 3, no município de Sonora cumprindo extensa agenda de reuniões. As visitas se iniciaram na noite de ontem, 2, e se encerram hoje no município de Coxim.

O primeiro compromisso foi com lideranças e apoiadores, como Edson Júnior, Ney do Horizonte, Virgílio Casimiro Oliveira, Júnior Petri e os pastores Luzia, Maria Laudice e Oséias. Lá, Hashioka ouviu demandas e reforçou seu compromisso com a Região Norte. Entre as pautas discutidas, a duplicação da BR-163, defendida pelo deputado.

Em seguida, participou da ExpoSonora 2025, feira agrocultural da cidade, acompanhado da prefeita Clarice Ewerling. O ex-prefeito Mano, sua esposa, Fátima Maggioni, presidente do Hospital Rachid Saldanha Derzi, o diretor do a instituição, Petrison Paiva Costa, também estavam no evento.

“Quero dizer da alegria de estar aqui, nesta festa maravilhosa, e saio com a impressão de que Sonora, que significa o que produz som, gera muita riqueza. Sonora é porta de entrada e de saída para o norte do País” declarou Hashioka ao parabenizar o evento e a cidade, que hoje completa 37 anos de fundação.

Nesta manhã, o parlamentar se encontrou novamente com a prefeita Clarice na Prefeitura Municipal para tratar de investimentos em Sonora, e com membros da Sonora Runners. Depois, participou da assinatura de ordem de serviço e lançamento de obras no município, como os 42 lotes urbanizados e o lançamento da primeira etapa de reforma e ampliação do Balneário Por do Sol.

“É uma satisfação ver o balneário, que está localizado dentro da cidade, de grande beleza natural, receber importantes investimentos. Mas, mais importante ainda é o investimento em moradias para as pessoas que precisam, pois é uma liberdade para essas famílias que saem do aluguel. Me emociona ver uma mãe, quando recebe a chave da sua casa”, ressaltou Hashioka durante o evento em que entregou, junto a autoridades, matrículas das casas próprias à população sonorense.

A prefeita Clarice agradeceu o parlamentar pela acolhida quando ela esteve em seu gabinete na Assembleia Legislativa. “A gente sabe que você tem uma parceria grande com Sonora, nos ajudando bastante. É muito bom nos sentirmos acolhidos pelos nossos representantes”, disse Clarice Ewerling.

Em visita ao Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, reforçou o compromisso com a unidade e destacou os R$ 250 mil já destinados para custeio e manutenção. No encerramento da visita a Sonora, também esteve com o prefeito da cidade vizinha, Coxim, Edilson Magro, que acompanha as festividades a convite da prefeita Clarice.

Já em Coxim, participou de conversas com lideranças locais e com correligionários do União Brasil na sede da Defesa Civil. Ambos encontros objetivaram tratar de demandas da região e desenvolvimento do município.

