Deputado Zé Teixeira solicita obras em estradas de MS

As vias urbanas e as estradas bem conservadas representam a espinha dorsal do desenvolvimento econômico e social dos municípios. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira tem trabalhado para garantir as boas condições de deslocamento em Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (3), o parlamentar solicitou ao Governo do Estado as obras de patrolamento e cascalhamento na rodovia MS-270, no trecho entre o frigorífico e a Placa do Abadio, em Itaporã.

"A região é bastante produtiva e tem intenso tráfego de caminhões. Por não ser pavimentada, a estrada requer constantes manutenções. Seu precário estado de conservação tem preocupado seus usuários, causando sérios transtornos, dificultando o tráfego e colocando em risco a segurança dos usuários, incluindo os estudantes que utilizam o transporte escolar", justificou Zé Teixeira.

O deputado também solicitou o recapeamento da rodovia MS-384, no trecho que liga os municípios de Bela Vista a Caracol. Segundo a vereadora caracolense Magaly Godoy, as operações tapa-buracos, embora frequentes, não têm apresentado eficácia suficiente para garantir a segurança e a funcionalidade da estrada.

Em Itaquirai, Zé Teixeira intercedeu por mais segurança com o pedido de instalação de quatro redutores de velocidade na MS-488, entre os quilômetros 19 e 20, na comunidade ribeirinha Colônia dos Pescadores Z16, localizada em Porto Santo Antônio. O vereador Pezinho informou que no segmento da rodovia há um declive e os motoristas abusam do limite de velocidade. A via também dá acesso à famosa Praia da Amizade, no Rio Paraná.

Capital - Para o município de Campo Grande, o deputado encaminhou indicação à prefeita Adriane Lopes requisitando a pavimentação das ruas do Jardim São Conrado. Nos períodos de chuva, a lama afeta a mobilidade urbana, a segurança e o bem-estar da população. A falta de infraestrutura também impacta negativamente a saúde pública nos dias secos, com o aumento de problemas respiratórios causados pela poeira, além de dificultar o desenvolvimento e o comércio na região.