Policiais recuperam notebook furtado em Costa Rica

A Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Costa Rica, com apoio operacional da Polícia Militar, recuperou nesta quarta-feira (7), um notebook que havia sido furtado no dia 27 de abril.

De acordo com o relato da vítima, os fatos ocorreram em sua residência, onde o autor do furto teria ingressado sem arrombamento, possivelmente por uma janela aberta ou após encontrar a chave escondida dentro de uma máquina de lavar roupas. No mesmo dia, um homem tentou realizar uma compra com o cartão de débito da vítima em um estabelecimento comercial, mas não obteve sucesso. A vítima, acreditando ter perdido o cartão, bloqueou-o imediatamente.

Posteriormente, a esposa da vítima percebeu o desaparecimento do notebook, levando-os a suspeitar que o mesmo indivíduo que tentou utilizar o cartão fosse o responsável pelo furto. Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o autor.

O equipamento foi localizado e recuperado após diligências. As investigações continuam em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso e adotar as medidas necessárias para a responsabilização criminal do autor do fato.