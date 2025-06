Deputados comemoram Mato Grosso do Sul livre de febre aftosa sem vacinação

O deputado e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), expressou agradecimento, ao falar na tribuna nesta terça-feira (3), durante a sessão ordinária. “Agradeço à designação oficial para participar junto a 134 países para receber certificado que Mato Grosso do Sul é livre de febre aftosa. Designação essa em respeito ao nosso trabalho, que começou há 20 anos, no governo Zeca do PT, na antiga Organização Internacional de Epizootias (OIE), e fui designado no circuito centro-oeste de Febre Aftosa, época que eu era o presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária desta Casa, e fizemos uma briga nessa missão honrosa para que Estado pudesse ser decretado livre de aftosa sem vacinação”, descreveu o parlamentar.

“Na época o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande era meu cunhado Kenneth Coelho e o do Sindicato Rural de Maracaju era o atual governador do Estado, Eduardo Riedel [PSDB]. Nos reunimos em Cuiabá, e a orientação iniciada junto à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) foi um processo de rastreabilidade, para que o produtor rural se conscientizasse da importância de ter esse certificado, que demorou 20 anos. Fiquei muito orgulhoso de estar participando da reunião na França, na semana passada, com 134 países, o certificado era para ter sido recebido lá, mas o presidente da República [Lula] receberá pessoalmente, é uma honra para 14 estados”, continuou o 1º secretário da ALEMS, Paulo Corrêa.

Corrêa destacou porque é essencial esse certificado para Mato Grosso do Sul. “Com esse certificado, vários mercados se abrem para a carne sul-mato-grossense, agora não pode ter barreira. Isso é muito importante, serão novos mercados abertos, e a nossa carne fala por si só, é completamente diferente em qualidade da carne de todo o mundo. Temos há muito tempo carne de frigorífico de Anastácio importada para Israel, em que o abate é feito como os judeus pedem. Estamos muito felizes em comemorar esse momento. Registro aqui a presença de alguém essencial para esse resultado, a senadora Teresa Cristina, que foi ministra da Agricultura. É a valorização do agronegócio de Mato Grosso do Sul e do produtor rural”, definiu.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Gerson Claro agradeceu a participação de Corrêa na OMSA

O deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), agradeceu à participação do deputado e 1º secretário Paulo Corrêa na 92ª Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). “Eu quero agradecer aqui ao deputado Paulo Corrêa, que representou muito bem a Casa de Leis no evento na última semana”, ressaltou.

O deputado Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Casa de Leis, ressaltou a importância de um parlamentar prestigiar esse acontecimento. “A importância da sua estada na França é enorme, pois isso vem há mais de 20 anos. Eu tenho um conhecimento muito grande, mais de 30 anos eu fui diretor de frigorífico e comprador de boi. A melhor carne é a nossa, mas a diferença entre a nossa carne e a carne de outros países é o valor que pagam, pois na qualidade é melhor a nossa carne. Deixo aqui minha gratidão pelo trabalho feito pela ministra Teresa Cristina, foi uma luta conseguir fornecer carne sem vacinação. A importância disso para nosso País, deixo registrado, o louvor de quem conquistou a grande vitória desse País no agronegócio”, considerou.

Lei

Paulo Corrêa também comemorou lei em vigor graças à aprovação dos deputados da Assembleia Legislativa e sanção do Governo do Estado. “Aprovamos o projeto de lei que originou a Lei 6.416/2025, que dispõe sobre a possibilidade de o proprietário de veículo automotor, no momento da abordagem, regularizar o pagamento da taxa de licenciamento e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que estejam em atraso. Isso foi um avanço, houve entendimento do Governo que a gente pudesse estar fazendo virar lei em nosso Estado, e eu quero me congratular com os senhores deputados. Sem a força de nossos deputados, a gente não teria aprovado esse projeto de lei, que torna as coisas muito mais simples e que deixa de ter toda aquela burocracia de ter que guinchar carro, colocar em pátio, pagar diária, podendo ser resolvido na hora com os meios eletrônicos que estão disponíveis. O senhor governador também, que está desburocratizando e fazendo um Estado moderno, topou o projeto de lei, que agora é lei em Mato Grosso do Sul”, informou o parlamentar.