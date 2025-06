Gerson diz que estabilidade institucional tem garantido parcerias em favor da população

A população sul-mato-grossense tem sido a grande beneficiária do atual ciclo de estabilidade institucional reinante em Mato Grosso do Sul, segundo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro. Ele avalia que a polarização ideológica nacional não vem atrapalhando as parcerias entre União, Estado e Prefeituras que tem resultado na entrega de obras e projetos em favor da população.

“Este ambiente de pacificação política ajuda a atração de investimentos privados para o Estado que tem apresentado índices de crescimento bem acima da média nacional”, discursou o presidente da ALEMS ao se manifestar durante a assinatura de contratos para a construção de 252 casas populares. Serão beneficiadas famílias de três assentamentos e de dez comunidades indígenas, projeto pelo com recursos do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), nos municípios de Aquidauana, Anaurilândia, Maracaju, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Rio Negro, Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia.

O evento de formalização da parceria articulada entre as três instâncias de poder, segundo Gerson, foi mais uma demonstração de que as divergências político-ideológicas. “Não podem comprometer o objeto final do exercício do mandato em qualquer instância, que é a entrega de resultados para a população”, disse. O parlamentar ainda avalia que “as diferentes correntes de pensamento da sociedade ao eleger seus representantes, mais do que a radicalização retórica, esperam que seus mandatos estejam a serviço do interesse público”.

Gerson Claro ainda reforçou que na Assembleia Legislativa as divergências políticas não têm impedido que todos os deputados aprovem os projetos de interesse público. “A democracia exige de todos nós que exercemos mandato a maturidade para respeitar as diferenças ideológicas, construir pontes de convergência e a não aprofundar trincheiras de radicalização”, destacou.

Ao finalizar, o parlamentar disse que o Governo do Estado tem construído parcerias, viabilizado recursos para investimentos em todos os municípios, independente do partido e do posicionamento ideológico do prefeito.