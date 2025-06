Lidio Lopes promove doação de sangue e fala sobre Rota MS 79

Deputado participou do Jornal da Hora e destacou também trabalho na proteção de crianças e adolescentes



O deputado estadual Lidio Lopes participou nesta terça-feira (3) do programa Jornal da Hora, da Rádio Hora 92,3 FM, onde anunciou uma campanha de doação de sangue, detalhou o programa turístico Rota MS 79 e falou sobre seu futuro político. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Jackson Rodrigues, Carlos Araújo e Gisllane Leite.



O parlamentar, que recebeu mais de 32 mil votos na eleição de 2022, destacou seu trabalho percorrendo os municípios sul-mato-grossenses. "São mais de 32 mil pessoas que realmente acompanham o nosso mandato, que acreditam no trabalho. A gente tem tentado, acima de tudo, honrar esses votos", declarou durante a entrevista.



Lidio também comentou brevemente sobre seu papel como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente e vice-presidente da Fecriança, destacando a expansão do trabalho para todas as casas legislativas do país.



O destaque da entrevista foi o programa Rota MS 79, criado pelo deputado para mostrar as belezas dos 79 municípios sul-mato-grossenses. "Cada município tem as suas belezas, as suas particularidades, as suas belezas naturais", explicou, revelando que o programa já alcançou mais de 3,5 milhões de visualizações nas redes sociais. Atualmente, faltam apenas 9 municípios para serem gravados, principalmente da região do Pantanal.



O deputado revelou ainda que já recebeu convites para levar o Rota MS 79 para a televisão aberta em uma grande emissora. "Eu gostaria mesmo era de entrar num programa para poder mostrar os municípios", disse Lidio, sinalizando que em breve esse projeto pode sair do papel, ampliando ainda mais o alcance da divulgação turística de Mato Grosso do Sul.



O parlamentar enfatizou o potencial turístico do estado, mencionando que cerca de 1,4 milhão de pessoas passam anualmente por Campo Grande com destino a Bonito e Corumbá. "Resguardada a proporcionalidade, cada um dos 79 municípios do estado tem as suas belezas, as suas particularidades", disse, defendendo a necessidade de mostrar essas riquezas para atrair mais turistas.



Sobre Campo Grande, Lidio elogiou iniciativas como o futuro Parque Natural do Ceuzinho, que está em fase de licitação. "Será o primeiro parque natural de Campo Grande, uma estrutura fantástica com tudo, com acessibilidade, com elevador panorâmico", descreveu, explicando como a ideia surgiu durante as gravações do Rota MS 79.



Um dos principais anúncios da entrevista foi a campanha de doação de sangue que acontecerá na sexta-feira (6), a partir das 8h, no Hemosul, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa. A ação faz parte do Projeto Social Unidos Pela Fé e antecipa as atividades do Dia Mundial do Doador de Sangue. "Não dói, não custa nada você ir lá e dar uma oportunidade de poder ajudar e salvar vidas", incentivou o deputado.



Questionado sobre seu futuro político, Lidio revelou estar sem partido após a fusão do Patriota com o PTB, que originou o PRD. "Estou aguardando a definição das federações para que a gente possa tomar decisão no caminho certo", explicou, mencionando convites recebidos de diferentes siglas, incluindo o PP, onde está filiada a prefeita Adriane Lopes.



O parlamentar destacou que não tem interesse em disputar cargo federal. "Eu não tenho vocação para ser deputado federal. Eu projeto hoje meu trabalho para minha reeleição", afirmou, demonstrando seu foco no trabalho estadual.



Lidio encerrou a entrevista reafirmando seu compromisso com a família. "Se política ou mandato me afastar da minha família, eu largo mandato, porque a minha família é meu patrimônio, meu porto seguro", declarou, elogiando a Rádio Hora por ser uma "rádio da família".