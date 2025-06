Segurança no trânsito e apoio à agricultura familiar marcam indicações de Renato Câmara

Com o olhar atento às necessidades reais das pessoas, o deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou nesta terça-feira (3) três importantes indicações durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. As propostas visam ampliar a segurança viária no município de Aquidauana e fortalecer a agricultura familiar em Santa Rita do Pardo — ações que dialogam diretamente com as prioridades do seu mandato: proteger vidas e impulsionar o desenvolvimento.

A primeira indicação solicita, em caráter de urgência, a instalação de redutores de velocidade na rodovia MS-450, no trecho que corta a Vila 40, em Aquidauana. O pedido nasceu da angústia de moradores que convivem diariamente com o risco: veículos trafegando em alta velocidade, numa área onde crianças, idosos e trabalhadores cruzam a pista. O vereador Sargento Cruz foi o elo entre a comunidade e o deputado, que agora transforma essa demanda em política pública. “Redutores aqui não são luxo, são escudo”, sintetizou o parlamentar ao defender a medida.

No mesmo tom, Renato Câmara reiterou solicitação semelhante para outro ponto crítico da MS-450: nas proximidades da Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar — o Hospital FUNRURAL. Ali, o fluxo intenso de veículos é uma ameaça constante aos pacientes e funcionários que precisam atravessar a rodovia. O deputado reforçou a necessidade da intervenção imediata: “A proteção da vida é prioridade absoluta. Não se trata apenas de infraestrutura, mas de garantir segurança e dignidade para quem já enfrenta a vulnerabilidade da doença”.

A terceira indicação revela o compromisso permanente de Renato Câmara com o fortalecimento da produção rural: ele solicitou ao Governo do Estado e à AGRAER a viabilização de uma grade niveladora de arrasto para os assentamentos de Santa Rita do Pardo. Mais do que um implemento agrícola, o equipamento representa esperança para mais de 600 famílias dos assentamentos Santa Rita, Córrego Dourado, Olho D'Água, São Tomé, Mutum e Avaré. “Quando a terra é preparada, o futuro também é”, resumiu o deputado, ao destacar que a grade permitirá maior eficiência no preparo do solo, redução de custos e aumento da produtividade.

As três indicações foram encaminhadas ao governador Eduardo Riedel e aos respectivos órgãos competentes, numa articulação que reafirma o papel de Renato Câmara como ponte entre as necessidades do interior e o poder público.

Mais do que proposições, as ações de hoje traduzem o compromisso do deputado que mais trabalha na Assembleia Legislativa: pela pessoa idosa, pela avicultura, pela suinocultura, pelo leite, pela regularização fundiária, pelo meio ambiente, pelos recursos hídricos, pelos rios, pelos agentes comunitários de saúde — e pelo agro, setor que ele defende com dedicação incansável.