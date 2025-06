PCMS participa de operação nacional de enfrentamento ao crime organizado

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP e da Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo participou, na manhã de hoje (3), da Operação Titan, coordenada pela Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO 1 e da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro – DRLD.

A ação teve como objetivo desarticular uma facção criminosa responsável por reiteradas ameaças contra autoridades públicas, especialmente ligadas à segurança pública e ao sistema de justiça, além de envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes graves.

Foram cumpridas medidas cautelares nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul e Paraná, com o objetivo de localizar, prender e neutralizar os principais líderes da organização criminosa, além de desmantelar sua estrutura operacional e financeira.

Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão na cidade de Ribas do Rio Pardo, resultando na prisão de um masculino, identificado no curso da investigação como integrante de uma facção criminosa de atuação nacional e responsável por ameaças diretas a agentes do Estado.