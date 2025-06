SESAU promove capacitação sobre elaboração de planos de contingência para emergências em saúde pública

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), por meio da Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Campo Grande (CIEVS-CG), realiza nesta terça-feira (3), das 8h às 16h, no auditório do Sebrae/MS, a Capacitação em Elaboração de Planos de Contingência, com a participação de 60 profissionais de diferentes órgãos. O evento conta com a presença de representantes do Ministério da Saúde, que irão conduzir as atividades teóricas e práticas.

Ministram a capacitação as técnicas do Ministério da Saúde, Caroline Nunes dos Santos, da Coordenação Geral do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CGCIEVS), e Paula Orofino Moura Costa, ponto focal do Programa de Formação em Emergências em Saúde Pública (PROFESP).

O público-alvo são gestores das áreas da SESAU envolvidas diretamente na preparação e resposta às emergências em saúde pública, além de representantes de outras secretarias e órgãos que compõem o Comitê de Monitoramento de Eventos (CME), como a Defesa Civil, SEMED, SAS, ANVISA e o Conselho Municipal de Saúde.

Estruturação para resposta rápida e eficaz

O objetivo é fortalecer a capacidade técnica do município na elaboração e atualização de planos de contingência, documento fundamental para orientar a atuação coordenada dos setores frente a situações de emergência, como surtos, epidemias, desastres naturais ou outras ameaças à saúde pública.

A capacitação foi motivada pelo lançamento, no ano passado, do Guia para Elaboração de Planos de Contingência, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. O documento apresenta diretrizes e etapas essenciais para que gestores e equipes construam planos robustos, desde a identificação e análise de riscos, passando pela definição da estrutura organizacional, responsabilidades, comunicação, logística e vigilância em saúde, até a implementação, monitoramento e constante atualização das ações.

Para a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo, a capacitação é essencial para garantir que o município esteja preparado para responder de forma rápida e eficiente a qualquer emergência em saúde pública.

“A capacitação do plano de contingência é uma ferramenta muito importante para uma secretaria municipal de saúde, principalmente porque se trata de um planejamento estratégico que fazemos diante de algum agravo ou doença, seja ela conhecida ou desconhecida, para a organização dos serviços. A partir de um agravo e do risco de termos desassistência à população, um planejamento bem adequado vem para contribuir com toda a organização das ações. No plano constam os objetivos que precisamos atingir, como mitigar o avanço da doença, quais são as unidades de referência, se há insumos suficientes, entre outros. Tudo isso com a finalidade de reduzir o risco de óbitos e agravos na nossa população”, explicou.

A coordenadora do CIEVS de Campo Grande, Vanessa Coelho de Aquino Benjoino Ferraz, destaca que a capacitação reflete um avanço na preparação do município, especialmente após a experiência adquirida durante a pandemia de Covid-19.

“Em meio à pandemia de Covid-19, o setor do CIEVS foi instituído e, com isso, estruturamos o serviço de preparação para emergências em saúde pública. Agora, temos a necessidade de construir planos de contingência robustos, que nos permitam nos preparar antecipadamente para responder de forma oportuna e organizada às emergências. Por isso esse evento é tão importante”, ressaltou.

Representando o Ministério da Saúde, Paula Orofino Moura Costa explicou que essa atividade faz parte de uma estratégia nacional de fortalecimento da preparação dos municípios frente às emergências.

“Essa é uma das ações que promovemos para o desenvolvimento dos profissionais que atuam nas emergências em saúde pública. A elaboração dos planos de contingência colabora para que os territórios estejam prontos para qualquer tipo de emergência, seja epidemiológica, desastres ou situações de desassistência. Aqui em Campo Grande, além de abordarmos a parte conceitual, teremos também uma parte prática, onde vamos deixar materiais para que o município possa desenvolver e complementar seu plano posteriormente. Hoje, focamos especialmente nos vírus respiratórios, considerando o cenário atual, e esperamos que esse trabalho contribua para que as ações sejam mais oportunas e eficazes”, destacou.

Fortalecimento da gestão em saúde pública

A capacitação está alinhada com o Plano de Ações em Saúde (PAS) do município e integra os esforços de fortalecimento da gestão em saúde pública, com foco na preparação para eventos que possam representar risco à saúde da população.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, reforça que investir em preparação e planejamento é uma prioridade da gestão. “Esse trabalho é fundamental para garantir que Campo Grande esteja cada vez mais preparada para enfrentar qualquer emergência em saúde pública. Planejar, treinar e organizar as respostas faz toda a diferença para proteger a nossa população e assegurar que os serviços de saúde estejam prontos, com ações rápidas, coordenadas e efetivas. A SESAU segue comprometida com o fortalecimento da vigilância em saúde, da assistência e da gestão de riscos no nosso município”.

Metodologia prática

O encontro será dividido em dois momentos. Durante a manhã, os participantes terão acesso a uma abordagem teórica, que detalha os fundamentos, etapas e componentes necessários para a construção de um plano de contingência. No período da tarde, haverá uma atividade prática, simulando os estágios operacionais de ativação de um plano de contingência, o que permite a aplicação dos conceitos discutidos e o alinhamento dos fluxos operacionais entre os setores.

Guia do Ministério da Saúde como referência

De acordo com o Ministério da Saúde, a elaboração de um plano de contingência é apenas a primeira etapa na gestão de emergências em saúde pública. O processo exige também:

• Implementação efetiva das ações planejadas;

• Treinamento regular das equipes envolvidas;

• Realização de simulações para testar os protocolos e os fluxos de trabalho;

• Monitoramento e revisão contínua dos planos, garantindo que estejam sempre atualizados e adequados aos riscos e cenários atuais.

O guia orienta que os planos de contingência contemplem, no mínimo, os seguintes componentes:

• Análise de riscos e cenários;

• Definição de níveis de resposta e ativação;

• Estrutura de comando e controle;

• Protocolos de comunicação e fluxo de informações;

• Logística, recursos materiais e humanos necessários;

• Ações de vigilância em saúde, assistência, controle e mitigação;

• Plano de capacitação e educação continuada.

