Imunização na ALEMS reúne deputados e servidores em prol da prevenção contra a Influenza

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS A vacinação acontece na sala multiuso da ALEMS

Mais uma ação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), coordenada pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, para cuidar da saúde dos servidores da Casa de Leis. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), vacinas contra a gripe Influenza estão sendo disponibilizadas aos servidores ativos e inativos. A ação acontece na Sala Multiuso, localizada no corredor B, das 8h até 11h, e no período vespertino, das 14h às 17h. Para garantir sua dose, dirija-se à Sala Multiuso e preencha a ficha de cadastro disponível.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Parceria institucional que possibilita a ação que promove saúde

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP) ressaltou a importância da ação que fomenta a saúde entre os servidores. “É importante cuidar da saúde, os anúncios de superlotação até poucos dias por conta de insuficiência respiratória devido a gripe, essa ação primeiro do município estendendo a vacinação em grande escala e as pessoas um pouco resistentes a vacina, então a gente faz essa campanha de vacinação aqui, parabenizar toda a equipe da Assembleia que organizou e esperar que todo mundo possa vacinar porque diminui a possibilidade de ter essa síndrome, e a gente cuida dos servidores. Essa questão repassada de respiração, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, mais a saúde estará sendo cuidada”, frisou.

O médico Henrique Ferreira de Brito, pneumologista e especialista em Medicina do Sono, explicou porque é tão importante a prevenção contra o vírus da influenza. “Estamos com muitos casos, aumento exponencial, Síndrome Respiratória Aguda Grave [SRAG], que inclui vários vírus, mas principalmente o vírus da influenza. E a vacina está aí para isso, a vacina tem a capacidade de imunizar contra a influenza A H1N1, a influenza A H3N2, e a influenza tipo B. Todos estão convidados e podem tomar a vacina, não apenas os grupos de risco, é fundamental essa vacina. É importante que se diga da segurança da vacina, é feita de partícula de vírus, não há a possibilidade de contrair a doença, a vacina também existe para reduzir a forma grave, a função principal dela é essa, é fundamental a gente se vacinar”, destacou.

A enfermeira Lucimar Costa de Freitas detalhou as razões da vacinação ser tão essencial. “Essa vacinação é muito importante para prevenir algumas doenças que são relacionadas ao vírus da gripe, então a gente está fazendo a vacinação na Assembleia hoje para imunizar os funcionários daqui e convidar a população pra que procurem os postos de saúde para tomar a vacina para a prevenção, porque está tendo muito caso de gripe, influenza e H1N1, e a maior prevenção é a vacina”, ressaltou.

Imunização

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Paulo Duarte foi um dos deputados imunizados na ação

Deputados e servidores participaram da vacinação contra a Influenza nesta manhã, entre eles, o presidente Gerson Claro, o deputado Pedrossian Neto (PSD) e o deputado Paulo Duarte (PSB) receberam as doses da vacina que protege contra os vírus respiratórios comuns nessa época do ano, o outono.

Luciano Torres de Almeida enalteceu a ação que chega ao servidor em seu local de trabalho. "Para a gente, que é servidor, nós só temos que agradecer, porque a vacinação vem até nós, e estamos aqui todos para tomar. Uma benção só de ter o respaldo na Casa de Leis de tomar e não precisar sair, eu realmente só tenho a agradecer mesmo", enalteceu o servidor sobre a ação que promove saúde.

Danielle Katayama considerou que as campanhas de saúde feitas aqui na Assembleia Legislativa facilitam e motivam todos a se imunizarem. "Muito importante essa ação, mais um local para tomarmos vacina. Com a quantidade de pessoas ocupando os leitos, hospitais lotados, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e unidades de saúde, quanto mais lugares para as pessoas tomarem vacina, facilita e motiva todos a tomarem", afirmou.