Prefeitura convoca merendeiros e agentes de patrimônio

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Sas) e Secretaria Municipal de Educação (Semed) convoca merendeiros e agentes de patrimônio aprovados em processo seletivo simplificado. A convocação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande, de nº 7.947, desta terça-feira (3).

Conforme os editais de números 01/ 2025-12, 01/2025-13 e 09/ 2025-05 os candidatos listados devem comparecer nas respectivas secretarias para para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os merendeiros convocados pelo edital 01/2025 -12 devem ir à Sas, no dia 4 de junho, às 8h. O prédio fica localizado na Rua dos Barbosas, n. 321 – Bairro Amambaí. Já os convocados para merendeiros pelo edital 01/ 2025-13 da Semed, devem ir no dia 3 de junho às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Os convocados para agente de patrimônio também devem comparecer na Semed, no dia 3 de junho, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio

Martins Coelho – Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Para conferir as convocações, basta acessar o Diogrande a partir da página 4, pelo link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODM5In0%3D.pdf .

#ParaTodosVerem A imagem mostra a fachada da prefeitura de Campo Grande.