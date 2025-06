Polícia Civil prende foragido com extensa ficha criminal em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (2), policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI), efetuaram a prisão de um indivíduo que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação. P.H.A.S. (32) foi preso no bairro Aero Rancho após trabalho de inteligência realizado pela equipe do GOI.

Durante a ação, os agentes constataram que o suspeito possui uma longa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas e diversos crimes de contrabando. Além dos antecedentes, ele responde ainda a vários outros processos que seguem em tramitação na Justiça.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.