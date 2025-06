Funsat oferta nesta terça-feira 1.701 vagas de emprego; confira

O painel de Intermediação da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) para esta terça-feira (3), oferta a divulgação de 1.701 vagas, oportunidades de contratação em 181 empresas de Campo Grande, que recrutam para 137 profissões.

Chances para contratações de açougueiro (33 postos), analista de Logística (1 posto), assistente de Mídias Sociais (1 posto), auxiliar de limpeza (96 postos), cuidador em saúde (5 postos), eletricista (2 postos), motorista de caminhão (6 postos), porteiro (3 postos), além de 13 vagas para servente em obras.

Quanto aos 1.197 anúncios de “perfil aberto”, em que os selecionadores não exigem experiência para a aprovação, a Fundação informa sete destaques. Relação que inclui chamados para auxiliar administrativo (2 postos), jardineiro (4 postos), motorista entregador (3 postos), operador de caixa (172 postos), operador de Telemarketing Ativo (10 postos), repositor em supermercados (184 postos), e ainda cinco vagas voltadas a função de vendedor de serviços.

Exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são 12 triagens ativas: agente de saneamento (1), assistente administrativo (5), auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (1), porteiro (1), vendedor interno (1).

Tenha mais informações da Funsat pelo Instagram, no perfil @ funsat.cg , ou pela Central Telefônica, no (67) 4042-0585.

O atendimento da Função acontece das 7h às 17h, na Rua de Julho, 992, na Vila Glória. No local, é possível acessar os procedimentos para candidatura, como a atualização do cadastro do Sine (Sistema Nacional do Emprego), a realização do "filtro de vagas" no atendimento da Agência de Intermediação", e a abordagem adequada ao recrutador, no caso da liberação da "Carta de Encaminhamento".

Veja também o quadro geral das vagas e profissões da data: