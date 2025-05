Polícia Civil realiza prisão em flagrante por violência doméstica em aldeia indígena, em Juti

Destaca-se que a denúncia é fundamental para interromper o ciclo de violência. A mulher ou qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica através do Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou nas delegacias mais próximas.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, destacando que não há qualquer tolerância à violência contra a mulher e todas as mulheres têm direito à proteção da lei.

Segundo apurado, o agressor, que havia recentemente deixado o sistema prisional, vinha protagonizando episódios recorrentes de violência contra sua irmã. No episódio que culminou na prisão, o suspeito teria ameaçado a vítima com um pedaço de lima, dizendo que a mataria. O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante diligências realizadas na aldeia, a equipe policial tomou conhecimento de que um homem estaria frequentemente brigando e ameaçando sua irmã. No local, os policiais constataram que a vítima apresentava lesões visíveis na região do tórax e relatava estar sob ameaça de morte.

