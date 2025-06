Sanesul alia obras de saneamento e energia limpa em compromisso com a responsabilidade ambiental

A busca por soluções que aliem desenvolvimento e preservação ambiental tem pautado as ações do setor de saneamento em Mato Grosso do Sul, especialmente durante a Semana do Meio Ambiente. Além dos projetos voltados à ampliação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) se destaca com investimentos em energia solar e na expansão dos serviços.

Atualmente, são mais de 11,813 bilhões de litros de água produzidos e tratados por mês, volume que demonstra a dimensão do trabalho realizado para garantir água de qualidade à população sul-mato-grossense.

A geração de energia solar também vem se consolidando como uma solução eficiente, capaz de unir economia e responsabilidade ambiental. Desde setembro de 2024, quando as usinas solares começaram a operar, a Sanesul já economizou mais de R$ 4,1 milhões na conta de energia elétrica, contribuindo para uma operação mais sustentável e menos dependente de fontes tradicionais.

Com capacidade instalada de 5,5 megawatts-pico (MWp), as unidades solares geram, em média, 1 milhão de quilowatt-hora (kWh) por mês, volume suficiente para abastecer uma cidade com aproximadamente 10 mil residências.

Atualmente, essa produção representa 15% do consumo total da empresa, segundo o gerente de Desenvolvimento Operacional, Elthon Santos Teixeira.

“É um projeto que fortalece nosso compromisso ambiental e traz ganhos diretos, tanto na redução dos custos operacionais quanto na contribuição para um futuro mais sustentável”, explica Elthon.

Saneamento e preservação de mãos dadas

Para o diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy do Espírito Santo, investir em energia renovável amplia o papel da Sanesul na preservação ambiental e na eficiência dos serviços prestados.

“O saneamento já é, por natureza, uma atividade que protege o meio ambiente. Ao associar isso à geração de energia limpa, damos um passo ainda maior em direção a processos mais modernos, sustentáveis e alinhados com as exigências ambientais”, afirma Leopoldo.

A energia gerada hoje atende praticamente todas as unidades da Sanesul em baixa tensão, ampliando os resultados operacionais e os benefícios ambientais.

Novas alternativas

Além da energia solar, a empresa estuda novas alternativas para ampliar sua eficiência energética, incluindo a migração para o mercado livre de energia nas unidades de média e alta tensão, o que pode gerar economia adicional de até 30%.

Durante a Semana do Meio Ambiente, a companhia mantém o compromisso de priorizar ações que combinem desenvolvimento, sustentabilidade e responsabilidade social, além de continuar expandindo as obras de água e esgoto que garantem mais qualidade de vida para a população sul-mato-grossense.

Comunicação Sanesul