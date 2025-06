Campo Grande registra crescimento de 16,6% na geração de empregos formais; saldo acumulado no quadrimestre é superior ao de 2024

O mercado de trabalho formal em Campo Grande segue em ritmo de crescimento. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelam que, no acumulado do quadrimestre de 2025 (janeiro a abril), houve um aumento de 16,63% no saldo de geração de empregos em comparação ao mesmo período de 2024.

Entre janeiro e abril de 2024, Campo Grande acumulou um saldo positivo de 4.563 vagas formais. Neste ano, para o mesmo período, os números são de 5.322 carteiras assinadas. Os dados refletem a retomada econômica em diversos setores, especialmente no comércio, serviços e construção civil, que puxaram as contratações no início deste ano.

“O saldo de empregos — diferença entre admissões e desligamentos — significativamente maior em relação ao último ano, demonstra um ambiente mais favorável para quem busca uma colocação no mercado formal”, diz o superintendente de desenvolvimento econômico, Luciano Rodrigues.

Ele pontua que o setor de Comércio e Serviços seguem liderando a geração de empregos. Mas é a construção civil que vem movimentando e mantendo desempenhos positivos, mês a mês, refletindo investimentos em infraestrutura e na cadeia produtiva nacional. Em janeiro o setor fechou com saldo de 260 vagas, fevereiro de 479, março de 104 e abril 211 vagas.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Ademar Silva Junior, o resultado positivo reflete a boa situação econômica de Campo Grande. “Nossas expectativas com Campo Grande são as melhores, por isso temos trabalhado por leis e medidas que deem segurança jurídica a quem quer investir em Campo Grande. Entendemos que é fortalecendo os setores econômicos, investindo em quem traz investimento para Campo Grande, que vamos continuar tendo bons resultados, não somente na empregabilidade como na qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra obra de construção civil.