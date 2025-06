Polícia Militar reforça segurança na 49ª Expoverde 2025 em Rio Verde de MT

Coxim (MS): A Polícia Militar está realizando um trabalho intensificado de policiamento durante a 49ª Expoverde, que acontece entre os dias 31 de maio e 8 de junho de 2025, no Parque de Exposições Olívio Valteno de Oliveira, em Rio Verde de Mato Grosso (MS).

O evento, um dos mais tradicionais da região, conta com uma programação recheada de emoções, incluindo rodeios, apresentações culturais e grandes shows nacionais. Nestes primeiros dias, a festa já tem reunido um público expressivo, que comparece para prestigiar a programação e celebrar mais uma edição de sucesso da Expoverde.

Durante estes primeiros dias de evento segue tranquilo, sem registros de ocorrências relevantes, garantindo que a população possa aproveitar com segurança e tranquilidade.

O policiamento ostensivo está sendo realizado tanto dentro quanto nas imediações do parque de exposições, com presença constante de viaturas e equipes a pé, além de abordagens preventivas.

Além da Polícia Militar, a segurança do evento conta com apoio da Polícia Civil e de equipes de segurança privada contratadas pela organização da feira, somando esforços para garantir a ordem, a proteção dos participantes e a integridade do evento.

