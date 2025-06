Polícia Civil e Guarda Municipal firmam termo de cooperação em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (2), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul formalizou mais uma importante parceria institucional. O Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio, recebeu em seu gabinete o Secretário Municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga da Silva Assis, e a assessora executiva Alessandra Nascimento para a assinatura de um termo de cooperação.

Por meio do acordo, a Polícia Civil cedeu equipamentos que irão contribuir para o aprimoramento do trabalho da Guarda Civil Metropolitana, fortalecendo as ações de segurança preventiva e o monitoramento urbano em Campo Grande.

Em contrapartida, a instituição passará a ter acesso às imagens captadas pelas câmeras de segurança espalhadas por diversos pontos da cidade. Esse compartilhamento de informações será extremamente útil para as investigações, garantindo mais agilidade e precisão na identificação de criminosos, na produção de provas e na elucidação de crimes.

De acordo com o Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio “a iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil com a integração entre órgãos de segurança pública, visando sempre o fortalecimento das ações conjuntas em benefício da sociedade”.