PM de MS divulga resultados da Operação Falcão, desenvolvida nas áreas rurais do Estado

A PM (Polícia Militar) de Mato Grosso do Sul encerrou, com resultados expressivos, a Operação Falcão, realizada entre os meses de abril e maio deste ano, com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade nas regiões rurais, com ênfase para crimes de abigeato (furto de gado), furtos e roubos de equipamentos agrícolas.

A ação foi estruturada com foco na repressão qualificada e na prevenção inteligente, sempre baseada em dados criminais e inteligência policial.

Sob a coordenação do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu), a operação percorreu todo o Estado, com destaque para os municípios de Sonora, Sidrolândia e Terenos, seguindo um cronograma de reforço policial em todos os municípios.

A Operação Falcão foi realziada em conjunto com o apoio do 1º e 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA/SEJUSP), do Serviço de Inteligência da PMMS e de Unidades Operacionais locais, garantindo uma atuação integrada e multidisciplinar.

Destaca-se o uso da aeronave Harpia 01, equipada com armamentos de longo alcance, sensores de visão noturna e dispositivos de rastreamento tático. A presença de aeronaves equipadas com sensores de última geração, o uso de geotecnologias e a atuação preventiva foram diferenciais decisivos para o sucesso da ação.

O símbolo do Falcão: estratégia, precisão e vigilância. O nome da operação não foi escolhido ao acaso. O falcão é o símbolo do Batalhão Rural e representa atributos fundamentais para o policiamento rural: agilidade na resposta, visão estratégica e precisão nas intervenções.

Em regiões amplas e com acesso limitado, essas características tornam-se essenciais para antecipar movimentos criminosos e proteger a população rural.

Resultados expressivos da Operação Falcão

A atuação da Polícia Militar resultou em números significativos, demonstrando o impacto positivo da presença institucional nas áreas rurais: