Polícia Civil cumpre mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas em Coxim

A equipe recebeu uma denúncia pelo disque 180 que envolvia J.L.A. como autor de fatos relacionados ao cometimento de violência doméstica e, durante as diligências para verificação de procedência, encontraram o suspeito e constataram que havia um mandado de prisão em seu desfavor por sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.

