Nova linha de microcrédito voltada a pequenos produtores rurais é lançada na Caravana da Sudeco em Campo Grande

Agricultores familiares e pequenos empreendedores rurais também vão poder acessar às linhas de crédito disponibilizadas na Caravana da Sudeco. Está sendo lançada nesta segunda-feira (2) a Linha de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) que objetiva fortalecer a economia regional e ampliar o acesso ao crédito no Centro-Oeste aos que mais precisam.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) participa do lançamento, que ocorre no Auditório da Faculdade Insted.

“Nossa equipe da Gerência de Agronegócio e Agricultura Familiar participa deste lançamento com a intenção de conhecer mais sobre o MPO e levar essa orientação e soluções financeiras a pequenos empreendedores rurais para que eles possam ter como investir e se desenvolver”, disse o secretário municipal da SEMADES, Ademar Silva Junior.

O MPO/Sudeco é uma linha de crédito orientada que oferece condições facilitadas para aquisição de equipamentos, capital de giro, investimentos em produção agrícola, reformas, expansão de plantio e outras melhorias na atividade produtiva. O crédito é acompanhado de orientação técnica e apoio institucional, garantindo o uso responsável e eficaz dos recursos.

Para o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o diferencial da Caravana está em levar informação de forma acessível. “Nosso foco são os micros e pequenos empreendedores que, muitas vezes, não sabem por onde começar. Nós mostramos o caminho, explicamos cada passo e tornamos o crédito algo possível para quem está à margem do sistema financeiro tradicional”, destacou o ministro no site do governo federal.

A caravana da Sudeco está sendo realizada na sede do Sebrae em Campo Grande (MS), com programação que inclui palestras, atendimento técnico e orientações detalhadas sobre as ferramentas de fomento disponíveis para pequenos negócios da região. O lançamento do Linha de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) ocorre no Auditório da Faculdade Insted.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra os participantes do lançamento do projeto.