Ação itinerante da Funsat, Emprega CG acontece na próxima sexta-feira (06)

A Fundação Social do Trabalho realiza na próxima sexta-feira (06), mais uma edição do “Emprega CG”, desta vez no Bairro Mata do Jacinto com 100 vagas. A ação itinerante acontece dentro de uma unidade da rede Assaí Atacadista, das 8h às 12h, com atendimento por distribuição de senhas para o preenchimento de 100 vagas.

A seleção oferta 13 atividades profissionais :

– operador de caixa

– repositor

– atendente frios em padaria

– atendente de açougue

– açougueiro

– prevenção perdas

– auxiliar depósito

– conferente mercadorias

– auxiliar de açougue

– açougueiro

– empacotador

– ajudante carga e descarga

– operador de empilhadeira

Além disso, também haverá uma triagem para contratações de jovem aprendiz, para o público de 18 à 23 anos.

A edição do programa será realizada na Av. Cônsul Assaf Trad, s/n, na Mata do Jacinto. A remuneração aos aprovados, varia de acordo com a atividade de recrutamento, assim como os benefícios adicionais. Mais informações sobre o evento e demais ações do “Emprega CG” pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.