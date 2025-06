Saúde realiza mais de 450 atendimentos no bairro Santa Emília durante o mutirão “Todos em Ação”

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) participou, no último sábado (31), do mutirão “Todos em Ação”, realizado no bairro Santa Emília, levando diversos serviços gratuitos de saúde que beneficiaram diretamente mais de 450 pessoas da comunidade.

Segundo o balanço da Sesau, foram realizados, na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues, 337 atendimentos individuais, além da participação de 70 pessoas em atividades coletivas, como o projeto de atividade física “Saúde é Movimento”. Ao todo, apenas nesse ponto, foram 407 pessoas impactadas.

Entre os serviços mais procurados estavam a vacinação, com 102 doses aplicadas, e a testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que contabilizou 84 atendimentos. A população também teve acesso a oficinas de primeiros socorros, nas quais 30 pessoas receberam orientações práticas sobre reanimação cardiopulmonar (RCP) e a manobra de desengasgo (Heimlich).

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Também foram oferecidos atendimentos de saúde bucal, com 21 pessoas orientadas e atendidas, incluindo procedimentos como remoção de pequenas lesões, além de 20 sessões de auriculoterapia, técnica que utiliza pontos na orelha para auxiliar na melhora de dores e na promoção do bem-estar. A comunidade pôde ainda contar com avaliações nutricionais, aferição de sinais vitais e orientações para o Programa Bolsa Família, essenciais para o monitoramento da saúde das famílias.

Na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília, os atendimentos se concentraram em procedimentos clínicos e preventivos. Foram aplicadas 19 doses de vacinas, realizados 12 testes rápidos para ISTs, além de 9 coletas de exame preventivo (Papanicolau), fundamentais para a detecção precoce do câncer de colo do útero. A unidade também realizou 8 consultas médicas e um procedimento de inserção de DIU, ampliando o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos.

Somando os atendimentos realizados na escola e na unidade de saúde, foram contabilizados 386 atendimentos individuais, além das 70 participações nas atividades coletivas, totalizando 456 pessoas beneficiadas pela ação da saúde no mutirão.

Ação que transforma a comunidade

Um dos destaques da ação foi a presença do personagem Zé Gotinha, que encantou as crianças e reforçou a importância da vacinação. A estratégia de comunicação visual, com wind banners distribuídos no entorno da escola, também facilitou a localização dos serviços e chamou a atenção dos moradores.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Apesar do clima frio, que pode ter contribuído para uma leve redução na procura por alguns serviços — especialmente os realizados ao ar livre —, a avaliação das equipes da SESAU foi extremamente positiva.

“As equipes estiveram mobilizadas e preparadas para garantir um atendimento humanizado, reforçando o compromisso da SESAU de estar cada vez mais próxima da população”, destaca a agente comunitária de saúde Bruna Carolina.

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, o mutirão representa mais que uma ação de governo — é um compromisso com a dignidade das pessoas.

“Nós vamos até onde as pessoas estão. Isso é garantir acesso, é fazer saúde de verdade, olhando no olho, escutando e acolhendo. Cada atendimento, cada serviço prestado aqui hoje representa cuidado, escuta e compromisso com quem mais precisa”, afirma.

Sobre o Mutirão “Todos em Ação”

Realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, o “Todos em Ação” oferece mais de 300 serviços gratuitos de diferentes áreas, reunindo esforços de diversas secretarias, instituições e parceiros. A iniciativa é fruto de uma grande união de profissionais comprometidos em levar as políticas públicas para perto da população, onde as pessoas vivem.