Polícia Militar em Três Lagoas cumpre Mandados de Prisão

Três Lagoas – MS, no dia 6 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de dois mandados de prisão.

Nesta terça-feira, por volta das 8h50, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM quando na rua Manoel Rodrigues Artez, no bairro Jardim Nova Ipanema, durante verificação de denúncia realizada através do 190 versando maus tratos, realizaram a prisão de um indivíduo de 36 anos, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior, da Comarca de Campo Grande/MS, pelo crime de roubo, com pena à cumprir de 16 anos e 6 meses.

Por volta das 16h, durante policiamento a guarnição de radiopatrulha quando na rua João Carrato realizou a abordagem policial de um masculino de 33 anos, o qual era de conhecimento da equipe que este estaria com mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Três Lagoas/MS

Em ambos os casos após ser dada voz de prisão e cientificado de seus direitos, os detidos foram apresentados na Delegacia de Polícia onde ficaram à disposição da autoridade policial.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

