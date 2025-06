Saúde Única: aula prática discute a relação entre agricultura e saúde da população

Profissionais exploram como práticas agrícolas impactam diretamente o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades

A Coordenadoria de Saúde Única da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) participou, no último sábado (31), de uma aula prática voltada aos acadêmicos do curso de Agronomia da Unigran Capital, em Campo Grande. A atividade integrou a formação em campo dos estudantes e teve como foco a abordagem intersetorial da Saúde Única, evidenciando o papel estratégico do engenheiro agrônomo na promoção da saúde pública por meio da produção sustentável de alimentos.

Durante o encontro, foram abordados temas como o uso racional de insumos agrícolas, conservação do solo e da água, controle ecológico de pragas, segurança alimentar e qualidade dos alimentos.

“O engenheiro agrônomo é peça-chave para a implementação de sistemas produtivos sustentáveis que consideram a saúde do solo, da água, dos alimentos e, consequentemente, das pessoas. Sua atuação está diretamente ligada à prevenção de doenças e à promoção de ambientes saudáveis, pilares fundamentais da abordagem”, afirmou a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias.

O coordenador adjunto do curso de Agronomia, Luciano Oliveira, reforçou a importância de ampliar a visão dos futuros profissionais sobre sua responsabilidade na cadeia produtiva.

“A aproximação com a Coordenadoria de Saúde Única amplia a visão dos nossos acadêmicos sobre a responsabilidade técnica e ética do engenheiro agrônomo na cadeia produtiva. Não se trata apenas de produzir mais, mas de produzir com consciência, segurança e respeito ao meio ambiente e à saúde das populações”, explicou.

A atividade fortalece o compromisso de Mato Grosso do Sul com a Estratégia de Saúde Única, que propõe a integração entre os eixos da saúde humana, animal e ambiental nas ações de formação, pesquisa e políticas públicas.

Danúbia Burema, Comunicação SES